Influencer Tate veroorzaakt onderwijscrisis in Australië

EPA Andrew Tate spreekt met de pers in Roemenië

In Australië is onderzoek gedaan naar de invloed van Andrew Tate op scholieren, voor de eerste keer wereldwijd. Een kwart van de ondervraagde jongens geeft aan dat ze door de omstreden Amerikaanse influencer zijn beïnvloed om zijn wereldbeeld. Dat veroorzaakt een crisis in het onderwijs.

"Vrouwelijke docenten vertelden ons schokkende verhalen", zegt onderzoeker Stephanie Wescott, verbonden aan de Monash universiteit in Melbourne. Voor haar onderzoek sprak ze vrouwelijke docenten over hun ervaringen met Tates gedachtegoed in de klas.

Een vrouw vertelde dat een leerling haar vroeg: "Juf, vindt u dat vrouwen zouden mogen autorijden? Want volgens Andrew Tate mag dat niet." Een ander zei dat een jongen haar vroeg waarom er meisjes in de klas zaten. "Zij hebben toch geen onderwijs nodig, ze kunnen een OnlyFans account aanmaken om geld te verdienen." OnlyFans is een online platform waar influencers geld kunnen vragen aan hun volgers, vaak in ruil voor seksueel getinte filmpjes en foto's.

Tates gedachtengoed

Andrew Tate is een internationaal internetfenomeen. Zijn dure auto's, sigaren en levensadviezen vinden een gretig, voornamelijk mannelijk publiek op sociale media. Zijn filmpjes zijn miljarden keren bekeken.

Maar sinds zijn opkomst in 2022 is de zelfbenoemde vrouwenhater bij herhaling in opspraak geweest vanwege zijn uitgesproken vrouwvijandige opvattingen. Volgens de influencer zijn "echte mannen" sterk, rijk en houden ze hun vrouw onder de duim. Hij stelt onder meer dat "vrouwen eigendom zijn van de man" en dat "vrouwen die zichzelf in een positie brengen om verkracht te worden, daar deels zelf voor verantwoordelijk zijn".

En het blijft niet bij omstreden uitspraken op sociale media. In Roemenië worden hij en zijn broer Tristan verdacht van seks met minderjarigen, verkrachting, mensenhandel, witwassen en het beïnvloeden van getuigen.

Ze zijn nog in afwachting van een rechtszaak. Daarna wordt hij mogelijk uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk, want ook daar wordt hij vervolgd voor belastingfraude en verkrachting. Toch is zijn wereldwijde populariteit nauwelijks afgenomen.

'Managen van wangedrag'

Wescott stelt dat veel jonge jongens door Tate en geestverwanten zijn geradicaliseerd. "Het gedrag van jongens is onder invloed van Tate ingrijpend veranderd. Ze zijn openlijk seksistisch en fysiek en verbaal bedreigend tegenover vrouwen."

Veel vrouwelijke docenten zeggen weinig tot geen steun te krijgen van hun mannelijke collega's. "Vaak worden hun klachten weggewuifd of gebagatelliseerd. Vrouwen worden niet geloofd", zegt Wescott.

Dat herkent Halley Metcalfe (39). Ze werkte jarenlang als docent Engels en drama op verschillende scholen. "Ik hield van mijn werk, ik ben ervoor gemaakt", zegt ze. Maar eind 2023 trok ze het niet meer. "Door het gedrag van sommige jongens lukte het niet meer om gewoon les te geven. Het was geen lesgeven meer, maar het managen van wangedrag."

Stereotype beeld van de man

Er zijn initiatieven in Australië om de negatieve invloed van figuren zoals Andrew Tate tegen te gaan. De organisatie The Man Cave geeft workshops aan jongens op scholen om hen te helpen hun gevoelens te uiten.

"In Australië bestaan nog veel stereotype ideeën over wat het betekent om een man te zijn", zegt Daniel Paproth, een van de workshopleiders. "Wij proberen een veilige omgeving te creëren zodat jongens zich kunnen uiten."

Want door dat eenzijdige, stereotype beeld van wat het betekent om een man te zijn, ontstaan volgens Paproth problemen. Veel jongens worstelen met depressie en agressie. In Australië wordt gesproken van een crisis van huiselijk geweld.

Gemiddeld wordt elke vier dagen een vrouw vermoord door een man. "Onze visie is een wereld waarin elke man gezonde relaties heeft, waardoor hij zichzelf en de vrouwen om hem heen minder geweld aandoet."

Vrouwen nemen ontslag

Hoewel de workshops een succes zijn, blijft de invloed van de zogenoemde 'manfluencer' groot. "Zelfs al hebben we een heel goede dag gehad met de jongens, aan het eind zitten ze meteen weer op hun telefoon. En dan dringen weer die ideeën van Andrew Tate binnen."

Want ook al is Tate verbannen van de meeste sociale media, zoals YouTube en Instagram, zijn ideeën worden nog steeds veel gedeeld. Op X is hij nog wel actief en heeft hij zo'n tien miljoen volgers.

Voor veel vrouwelijke docenten is het een reden om het vak te verlaten. Metcalfe stopte na zestien jaar als in het onderwijs. "Het merendeel van de docenten in Australië is vrouw. Maar door dit gedrag vertrekken veel vrouwelijke docenten, want dit is niet de baan waarvoor we getekend hebben", zegt ze. Hoeveel vrouwen om deze reden stoppen, wordt niet bijgehouden. Wel is bekend dat in 2023 meer dan twee keer zoveel vrouwen ontslag namen vergeleken met vijf jaar daarvoor. Veel vaker dan hun mannelijke collega's.

Onderzoeker Wescott spreekt van een crisis in het Australische onderwijs. "Seksueel wangedrag en vrouwenhaat worden geaccepteerd als een onderdeel van de cultuur op scholen. Er is veel te weinig aandacht voor de veiligheid van vrouwelijke docenten en het ontbreekt aan effectief beleid om deze trend te stoppen."