EPA Andrew Tate bij een hoorzitting in 2024

NOS Nieuws • vandaag, 14:10 Politie valt woning binnen van omstreden influencer Andrew Tate

De politie in Roemenië heeft de huizen van de controversiële influencer Andrew Tate en zijn broers doorzocht. Volgens de aanklagers zijn er vermoedens van seks met minderjarigen en mensenhandel, witwassen en het beïnvloeden van getuigen. Het zou om een aanvulling gaan op de al lopende aanklacht van verkrachting en mensenhandel, waarbij Tate en een van zijn broers nog in afwachting zijn van een rechtszaak.

De autoriteiten hebben vier huiszoekingen gedaan, onder andere in de hoofdstad Boekarest. De Britse omroep BBC meldt dat het gaat om onderzoeken die al enige tijd gaande zijn.

Andrew Tate werd door sociale media wereldnieuws, onder meer door de vrouwonvriendelijke opmerkingen die hij deelde met zijn volgers. De oud-kickbokser noemde zichzelf in het verleden expliciet een vrouwenhater.

Zo zei hij dat "vrouwen eigendom van de man zijn" en ook "als je jezelf in een positie brengt om verkracht te worden, is dat deels je eigen verantwoordelijkheid". Zijn accounts op Instagram, Facebook, TikTok en YouTube werden geblokkeerd. Op X is hij nog wel actief.

Samenzwering

De Brits-Amerikaanse Tate, die al jaren in Roemenië woont, wordt samen met zijn broer en twee Roemeense vrouwen verdacht van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Hij werd in december 2022 opgepakt en kreeg toen huisarrest. Daarna mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten.

De influencer en zijn broer hebben alle aantijgingen altijd tegengesproken. Tate zei eerder dat er geen bewijs tegen hem ligt en dat er een samenzwering is om hem en zijn broers het zwijgen op te leggen.

Het Verenigd Koninkrijk vroeg dit jaar om uitlevering, daar loopt ook een zaak over seksueel geweld tegen de influencer. Roemenië heeft ingestemd met dat verzoek, maar Tate en zijn broer worden wel pas uitgeleverd na de rechtszaak in dat land. Het is nog onduidelijk wanneer die zal plaatsvinden.