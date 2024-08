AFP Britse minister van Binnenlandse Zaken, Yvette Cooper

NOS Nieuws • vandaag, 09:49 Britse overheid wil vrouwenhaat aanpakken als 'ideologisch extremisme'

De Britse overheid gaat plannen maken om vrouwenhaat te onderzoeken en aan te pakken. Daarbij zal vrouwenhaat behandeld worden als elke andere vorm van ideologisch extremisme. De minister van Binnenlandse Zaken, Yvette Cooper, wil op die manier ideologische trends in kaart brengen, die een "bedreiging vormen voor de democratie"

Daar maakt misogynie, vrouwenhaat dus, een onderdeel van uit. Verder ziet Cooper een toenemende groei in extremisme in verschillende richtingen, zoals naar radicaalrechts en islamisme. Met het onderzoek wil de Britse overheid de oorzaken van radicalisering van met name jonge mensen in kaart brengen, om die verder in de gaten te houden en terug te dringen.

Incel-cultuur

Haat en geweld tegen vrouwen is al langer een onderwerp waar de Britse overheid zich zorgen over maakt. Het gaat om een zogenoemde incel-cultuur, van mannen die zichzelf "involuntarily celibate" noemen, onvrijwillig celibatair. Een incel is iemand die geen seks heeft, maar dat wel wil. De incel-beweging is uitgegroeid tot een geradicaliseerde internetcultuur, waarbij vrijuit gefantaseerd wordt over massamoord en massale verkrachtingen.

De incel-beweging wordt in verband gebracht met vijf grootschalige schietpartijen in de VS en Canada. De aanslagpleger die in 2021 vijf mensen doodschoot in het Engelse Plymouth, noemde zichzelf ook een incel.

Dergelijke incidenten, en de populariteit van influencers zoals Andrew Tate, hebben er mogelijk toe geleid dat er nu ook op beleidsniveau aandacht voor is. Tate is een omstreden figuur, die ondanks aanklachten voor seksueel geweld, een enorme aanhang heeft onder jongens en jonge mannen. In video's en interviews noemde hij zichzelf seksistisch en een vrouwenhater. Hij stelde dat vrouwen deels zelf verantwoordelijk zijn als ze worden verkracht en dat zij toebehoren aan mannen.