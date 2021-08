Dader Plymouth was 'incel': 'Seksleven is mij ontnomen'

Jake Davison, de 22-jarige aanslagpleger die vorige week in de Engelse kustplaats Plymouth vijf mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, noemde zichzelf een 'incel'. In video's en berichten die Davison online plaatste, omschreef hij zichzelf als depressief en teleurgesteld, maar ook als een "dikke en lelijke maagd" die een "seksleven is ontnomen".

Het woord incel staat voor involuntary celibate: onvrijwillig celibatair, iemand die geen seks krijgt, maar dat wel wil. Een aantal dagen voor de schietpartij, waarbij Davison ook zijn eigen moeder en een 3-jarig meisje het leven benam, plaatste hij haatdragende tirades online waarin hij vrouwen "arrogant en respectloos" noemde. Veel van zijn online sporen laten affiniteit zien met de incel-beweging.

De incel-beweging is uitgegroeid tot een radicaliserende internetsubcultuur waarin vrouwenhaat domineert. Op internetfora wordt vrijuit gesproken en gefantaseerd over massamoord en massale verkrachtingen.

Elliot Rodger

De incel-beweging is in verband gebracht met vijf grootschalige schietpartijen in de Verenigde Staten en Canada. Na de aanslag in Plymouth staat de groepering nu ook in het Verenigd Koninkrijk vol in de aandacht.

Neil Basu, het hoofd van de Britse antiterreureenheid, sprak eerder al zijn zorgen uit over het feit dat jonge mannen op internetfora door incel-groepen en andere extremistische bewegingen worden aangespoord om geweld te plegen.

De bekendste incel is Elliot Rodger, die in 2014 op een universiteitscampus in Californië zes mensen om het leven bracht en veertien mensen verwondde. Volgens Rodger moesten de vrouwelijke slachtoffers boeten omdat ze hem afwezen, terwijl de mannelijke slachtoffers het moesten ontgelden omdat zij wél seksueel actief waren. De 22-jarige riep expliciet op tot geweld en liet een 140-pagina's lang manifest achter.