Inspectie bezorgd: slachtoffers van huiselijk geweld wachten lang op hulp

Kinderen en gezinnen moeten vaak nog lang op hulp wachten vanuit Veilig Thuis, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een nieuw rapport . Door het lange wachten, leven ze te lang met een constante dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook vertraagt de hulpverlening hierdoor.

Wanneer er een melding wordt gedaan over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, is Veilig Thuis verplicht om binnen vijf dagen een veiligheidsbeoordeling te doen. Daarna moet er een onderzoek beginnen en dat moet binnen tien weken zijn afgerond.