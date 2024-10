ANP Rood en witte versieringen tijdens Leidens Ontzet met het Leidse stadswapen

NOS Nieuws • vandaag, 06:57 Wekdienst 3/10: Kamerdebat over Afghaanse beveiligers • Viering van 450 jaar Leidens Ontzet

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over het besluit van het kabinet om bijna 200 Afghaanse beveiligers en hun gezinnen toch niet naar Nederland te halen. En in Leiden wordt vandaag gevierd dat het 450 jaar geleden is dat de stad werd bevrijd van de Spanjaarden.

Eerst het weer: vandaag is het droog en laat de zon zich regelmatig zien. Bij een matige noordoostenwind wordt het 13 tot 15 graden. Komende nacht koelt het flink af: naar 2 tot 5 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over het besluit van het kabinet om bijna 200 Afghaanse beveiligers en bewakers en hun gezin toch niet naar Nederland te halen.

In Arnhem staan een 41-jarige man en een 33-jarige vrouw terecht die vorig jaar acteur Bas Muijs zouden hebben gegijzeld in zijn woning. Het zou gaan om de ex-vriendin van de acteur en haar nieuwe vriend.

Het is 450 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd van de Spanjaarden: Leidens Ontzet. In de hele stad wordt feest gevierd. Ook de koning is erbij.

Ajax, AZ en FC Twente komen in actie in de Europa League. Ajax speelt om 18.45 uur tegen Slavia Praag. AZ en FC Twente spelen om 21.00 uur tegen Athletic Club en Fenerbahçe.

Wat heb je gemist?

Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op het district Basta-Bachoura, meldt onder meer de BBC. Volgens Libanese overheidsmedewerkers was een medische faciliteit het doelwit, die volgens de Britse publieke omroep was gelieerd met Hezbollah. Bij de aanval kwamen zeker zes mensen om het leven en raakten zeven anderen gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

Ook in het zuiden van de stad, waar meer luchtaanvallen zijn geweest, heeft Israël vannacht aanvallen uitgevoerd.

Lees meer over de situatie in Libanon in ons Midden-Oostenblog.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Fotograaf Eddy van Wessel heeft de oorlog in Oekraïne van dichtbij vastgelegd. Hij reed met zijn eigen auto naar Oekraïne en maakte onder meer foto's van militairen in actie. De tentoonstelling 'War Stories. Ukraine up close' is te zien in het Nationaal Militair Museum.

"Ik denk dat we ons de waanzin niet kunnen voorstellen waar je in terechtkomt als jouw dorp de frontlijn wordt", zegt hij:

Fijne donderdag!