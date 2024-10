NOS Bezoekers kijken rond op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs

Lichtere caravans in trek door elektrische auto's

Caravans worden door de toename van elektrische en hybride auto's steeds lichter. Door het voorttrekken van een zware traditionele caravan, gaat de accu van deze auto's snel leeg. Op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht wordt daarom de zogeheten lichtgewichtcaravan gepresenteerd.

Om 11.00 uur is het al druk bij de ingang van de Jaarbeurs. Kampeerfanaten struinen door grote zalen gevuld met de nieuwste caravans en tenten. Ook de nieuwe lichtgewichtcaravans hebben veel bekijks. In plaats van zo'n 2,50 meter is de nieuwkomer maar 1,85 meter breed, vertelt Maarten de Roos van Easy Caravanning, die met zijn caravans op de beurs staat.

Ook wordt hij van andere materialen gemaakt. "Aan de buitenkant ziet het eruit alsof het massief hout is, maar in de kern zit hoogwaardig schuim. Daarmee bespaar je veel gewicht." Het schuim maakt de caravan 30 tot 40 procent lichter, schat de verkoper in.

En dat maakt veel verschil. "Met een traditionele caravan kan zo'n elektrische auto misschien 150 kilometer rijden, maar dan is het wel gebeurd." De nieuwe caravans zijn wel een stukje duurder, laat de verkoper weten. "Lichte materialen zijn duurder, helaas. Omdat het nog niet zoveel wordt gebruikt."

Ook daktenten zijn in trek als alternatief. Die kunnen opgezet worden op het dak van een auto.

Toenemende verkoop

De caravansector had jarenlang te kampen met dalende verkopen. Maar sinds kort wint de caravan weer aan populariteit. "We zien het totale aantal caravans juist weer stijgen, tot nu ruim 420.000 stuks," zegt Leo Diepemaat, voorzitter van branchevereniging Kampeer en Caravan Industrie (KCI). "De caravan is in Nederland bezig aan een revival."

Dit jaar werd er tot nu toe 7 procent meer nieuwe caravans verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel Europa daalt de verkoop van caravans juist. In Nederland waren ook kampeerauto's in trek. De verkoop hiervan nam toe met 12,5 procent.

Mooi weer

Op de kambeerbeurs is de populariteit te bemerken. Ook bezitters van elektrische en hybride auto's komen langs. "We zijn op zoek naar een kleine caravan. Deze mag niet te zwaar zijn, want we hebben een auto met een kleine motor," vertelt een bezoeker.

Een ander staat al te kijken bij de lichtgewichtcaravan. "We hebben de voorganger gehad. We zagen deze caravan op Facebook voorbijkomen, dus we waren benieuwd hoe hij eruitziet."

Een stel dat net een prototype van de caravan uitkomt, is dit jaar al met een lichtgewichtcaravan de hort op geweest. "Je moet er wel even aan wennen dat je goed moet plannen waar je gaat tanken." Al met al was het een succes. "Maar wel met mooi weer," zegt de bezoeker. "Anders is het gauw te klein."