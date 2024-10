EPA Toeristen bij de wereldberoemde Sagrada Familia in Barcelona

NOS Nieuws • vandaag, 19:33 Recordaantal toeristen bezoekt Spanje, ondanks protesten lokale bevolking

In de eerste acht maanden van dit jaar heeft een recordaantal buitenlandse toeristen Spanje bezocht. 64,8 miljoen mensen trokken naar het land, een stijging van 11,2 procent ten opzichte van 2023. In verschillende Spaanse steden protesteerden inwoners dit jaar juist tegen massatoerisme.

Spanje is, na Frankrijk, wereldwijd de populairste vakantiebestemming. Op een toerismeconventie op het eiland Tenerife deze week noemde minister Hereu toerisme "een groot succes voor het welzijn, de sociale cohesie en de economische ontwikkeling van Spanje". Tegelijkertijd erkent hij dat er veranderingen nodig zijn in de sector.

In onder meer Barcelona, Málaga en op de Canarische Eilanden groeit de weerstand tegen de massa's toeristen die die plaatsen overspoelen. Inwoners klagen met name over stijgende woonkosten, maar ook over verslechterde arbeidsomstandigheden en overlast.

Demonstranten gingen in juni de straat op in Málaga. Ze zeggen dat ze de stad uit worden gejaagd:

0:38 In Málaga zijn ze het massatoerisme zat: 'Het is waanzin'

In het buitenland lijken hun klachten aan dovemansoren gericht, want ook in de maanden na de protesten nam de stroom toeristen naar Spanje niet af. In de zomermaanden juli en augustus stond de teller op 21,8 miljoen, eveneens een record.

De populairste bestemmingen waren Catalonië (de regio waarin Barcelona ligt), de Canarische Eilanden en de Balearen, waar onder andere Mallorca en Ibiza onder vallen. De meeste toeristen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Nederland staat op plek vijf.

Hitte en bosbranden

Ook de hitte en bosbranden in Zuid-Europa vorig jaar waren voor Nederlandse toeristen geen reden om af te zien van een vakantie in het zuiden. Begin dit jaar zagen Nederlandse reisorganisaties het aantal boekingen naar Spanje, Italië en Griekenland toenemen ten opzichte van 2023, een jaar waarin die landen werden geteisterd door extreem weer.

Intussen nemen verschillende toeristische hotspots zelf maatregelen om de overlast tegen te gaan. Zo is het op de eilanden Mallorca en Ibiza sinds dit voorjaar verboden om alcohol te drinken op straat.

De burgemeester van Barcelona kondigde in juni aan dat hij in 2028 de vergunning wil intrekken van de ruim 10.000 appartementen in de stad die nu beschikbaar zijn voor kort verblijf. De huurprijzen in de stad zijn in de afgelopen tien jaar gestegen met 68 procent.