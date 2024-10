Van Dijk verlengt aflopend contract: 'Weet dat ik Lidl-Trek meer te bieden heb'

Van Dijk voelt zich helemaal thuis bij de ploeg. "Ik ben al vanaf het begin bij het team en eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen om voor een andere ploeg te rijden", vertelt Van Dijk via haar ploeg Lidl-Trek, dat sinds 2019 onderdeel uitmaakt van het peloton bij de vrouwen. "Dus voor mij was het meer een kwestie van of ik wilde blijven racen na mijn comeback nadat ik moeder ben geworden, omdat ik niet wist hoe dat zou zijn."