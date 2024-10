ANP Carlo en Irene in het decor van Telekids

NOS Nieuws • vandaag, 17:03 Telekids na 25 jaar nog altijd een inspiratiebron voor programmamakers

Pittige Tijden, de Vliegende Oude Taart en de Movie Race. Een hele generatie groeide op met de iconische items in het tv-programma Telekids. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat het programma stopte.

Het was voor veel gezinnen in de jaren 90 de ideale besteding van de zaterdagochtend: de kinderen werden naar de woonkamer gestuurd om televisie te kijken terwijl de ouders nog even in bed konden blijven liggen.

Telekids was precies tien jaar lang op televisie. De eerste uitzending was op 2 oktober 1989, op de eerste uitzenddag van RTL4, toen nog onder de naam RTL Véronique. Irene Moors presenteerde het kinderprogramma in haar eentje, maar Telekids werd pas echt een hit toen na enkele jaren Carlo Boszhard erbij kwam.

Het programma was bedoeld voor kinderen op de basisschool, maar ook veel oudere kinderen en volwassenen keken mee. Telekids groeide uit tot veel meer dan alleen een tv-programma. Zo werden popconcerten voor kinderen georganiseerd, kregen Carlo en Irene een wassen beeld in Madame Tussauds en bereikte de leader van Pittige Tijden - een parodie op soapserie Goede Tijden Slechte Tijden - plek 14 in de Top 40.

Gooien met taarten

De kinderen van toen zijn de dertigers en veertigers van nu. Media-adviseur Elger van der Wel maakte een podcast over de Telekidsgeneratie. "Telekids was een urenlange liveshow waarin alles kon gebeuren en de helft leek geïmproviseerd."

Van der Wel vindt dat Carlo en Irene zich perfect aanpasten aan de belevingswereld van kinderen. "Ze verkleedden zich steeds en speelden spelletjes in de studio, waar je als kijker bij wilde zijn. Er zijn ook echt veel kinderen te gast geweest. Iedere week zaten daar twee schoolklassen die onderdeel waren van het programma." Zij mochten met taarten gooien, elkaar verkering vragen of vragen stellen aan bekende Nederlanders.

Jingles en tunes

De podcastmaker wijst erop dat verschillende programmamakers van nu zich nog altijd laten inspireren door het programma. Een van hen is Kai Merckx, radio-dj bij JOE. Telekids heeft hem gevormd en hij gebruikt het programma nog altijd als inspiratiebron voor zijn radioshows. "Bijvoorbeeld in de manier waarop ik teksten schrijf voor jingles. Als ze een tune hadden voor een programmaonderdeel, zat daarin de uitleg wat er ging gebeuren."

Hij prijst de muziek van het programma. "Door Telekids ben ik gaan nadenken over de muziek die ik voor mijn show gebruik. Dat mag een beetje fout zijn, over de top of juist heel bombastisch. Als de sfeer maar de juiste is."

Daar is Van der Wel het mee eens. In zijn podcasts haalt hij inspiratie uit de sfeer van Telekids. "De gezelligheid, het onderling keuvelen en elkaar plagen. Ik denk dat ik dat nog altijd kan gebruiken."

De boel op stelten

Doordat het programma iedere week urenlang live op televisie was, ging er regelmatig iets mis. De kijkers kregen daardoor automatisch een kijkje achter de schermen van de televisiewereld. Iets wat in die tijd niet vaak gebeurde. Cameramensen liepen door het beeld, de uitvoerend producent hoorde je regelmatig lachen en Carlo en Irene schuwden er niet voor af en toe het decor van een ander RTL-programma in te lopen om daar de boel op stelten te zetten.

Ook dat gebruikt Merckx graag. "Ik spreek in mijn show regelmatig iemand aan die achter de schermen bij het programma werkt. Je moet mensen meenemen in wat er in de studio gebeurt."

Reünie

Het programma eindigde op het hoogtepunt met een extra lange uitzending op 2 oktober 1999. Niet alleen Carlo en Irene lieten een traantje. Ook in de Nederlandse huiskamers stond bij veel kinderen het huilen nader dan het lachen.

Terugkomen kan het programma niet meer. "Door de opkomst van sociale media hebben kinderen niet meer genoeg aandacht voor zo'n lange liveshow", denkt Van der Wel. "De concurrentie is veel groter geworden". Ook de chemie tussen Carlo en Irene is volgens hem uniek. "Vaak is geprobeerd om het programma na te doen, maar dat werkt niet."

Carlo en Irene gingen door als duo, maar Telekids kwam in die vorm nooit meer terug. Tot dit jaar opeens een reünie werd aangekondigd. Op de Foute Party van radiozender Qmusic betraden Boszhard en Moors in juni het podium. De fans van toen bleken de liedjes nog altijd mee te kunnen zingen.

Het was echt de allerlaatste keer dat ze die liedjes zongen, beloofden ze. Ze vonden het mooi geweest. En net als 25 jaar geleden op zaterdagochtend, sloten Carlo en Irene hun optreden nog één keer zingend af met de woorden: "Nog een paar seconden, de allerlaatste ronde, de koek is nu dus helemaal op."