ACM wil dat grote stroomproducenten betalen voor levering: 'Kosten eerlijk verdelen'

Het elektriciteitsnet in Nederland moet de komende jaren voor vele miljarden verbeterd worden. En de kosten daarvan moeten verdeeld worden tussen afnemers én producenten van elektriciteit, vindt de Autoriteit Consument en Markt. Nu worden de kosten van het elektriciteitsnet alleen door afnemers betaald.

Tot 25 miljard per jaar

"De kosten voor het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet zullen de komende jaren fors stijgen", zegt Manon Leijten van de ACM "Het is belangrijk dat die kosten eerlijk over alle gebruikers van het elektriciteitsnet worden verdeeld en dat invoeders ook gaan meebetalen." De ACM berekende dat de kosten voor alle gebruikers van het elektriciteitsnet de komende 25 jaar stijgen van zo'n 7 miljard euro per jaar naar 18 tot 25 miljard.