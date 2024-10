ANP cel gevangenis

NOS Nieuws • vandaag, 14:20 Veel kritiek Kamer op plaatsen van Nederlandse gevangenen in Estland

In de Tweede Kamer is veel scepsis over het plan van staatssecretaris Coenradie om Nederlandse gevangenen in cellen in Estland op te sluiten. De staatssecretaris van Justitie is vorige week in dat land geweest. Vanwege het cellentekort heeft ze met de Estse autoriteiten besproken of in de gevangenis in Tartu Nederlandse gedetineerden kunnen worden geplaatst.

Coenradie benadrukte in de Kamer nog eens dat het om een onderzoek gaat, dat er nog financiële, juridische en praktische vragen moeten worden beantwoord en dat er nog niets is besloten.

'Schandalig en meer na- dan voordelen'

Een deel van de oppositie is ronduit tegen het plan en ook regeringspartijen hebben vragen. GroenLinks-PvdA-woordvoerder Lahlah noemde het schandalig om Nederlandse gedetineerden naar Estland te sturen. Ze maakt zich zorgen over dingen als toegang tot advocaten en bezoek van familie. Lahlah en SP'er Van Nispen wezen ook op een kritisch rapport van de Raad van Europa over de gevangenis in Tartu.

Van Nispen zei verder dat "een zichzelf respecterende rechtsstaat zelf in staat moet zijn de eigen gevangenen op te sluiten". En volgens D66-Kamerlid Sneller heeft het plan meer na- dan voordelen. JA21-voorman Eerdmans wilde weten of het niet beter is om buitenlandse gevangenbewaarders naar Nederland te halen, een vraag waar Kamerlid Bruyning van regeringspartij NSC zich bij aansloot.

Van de woordvoerders van regeringspartijen in het debat was alleen PVV'er Van Dijk ronduit enthousiast over het plan. VVD'er Ellian is er juist "wat verbaasd" over: "Wat is nou het nut? De voorraad veroordeelden die hun straf ontlopen, loopt alleen maar op en dat gaat Estland ook niet oplossen."

'Niet de luxe om het niet uit te zoeken'

Coenradie benadrukte in het debat dat als het plan doorgaat ook in Estland moet worden voldaan aan de Nederlandse wet. Ze voegde eraan toe dat ze vanwege het cellentekort "niet de luxe heeft om dit niet uit te zoeken".

Ze zei ook dat er nog veel hobbels zijn en dat het uiteindelijk ook niet zou kunnen doorgaan: "Het zou misschien zelfs naïef zijn om al mijn pijlen te zetten op Estland of welk land dan ook."

De staatssecretaris ziet in het in Nederland inzetten van bewaarders uit het buitenland geen oplossing. Ze wees erop dat er niet alleen gebrek aan personeel is, maar dat er ook niet genoeg cellen beschikbaar zijn.

Coenradie onderstreepte dat ze ook andere maateregelen neemt, maar dat de capaciteitsproblemen de komende tijd nog verder toenemen. In de Kamer werden behalve over Estland ook veel kritische vragen gesteld over plannen als het vaker gebruiken van bijvoorbeeld enkelbanden en meerpersoonscellen.