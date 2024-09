ANP Staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV)

NOS Nieuws • vandaag, 17:07 • Aangepast vandaag, 17:13 Kabinet wil Nederlandse criminelen in cel in Estland

Het kabinet wil criminelen opsluiten in cellen in Estland. Morgen gaat staatssecretaris Coenradie van Justitie en Veiligheid naar het land in Noordoost-Europa om de mogelijkheden te onderzoeken. Ze spreekt daar met de minister van Justitie.

Er wordt gedacht aan het overplaatsen van een paar honderd gevangenen naar een gevangenis in de plaats Tartu op 1500 kilometer vliegen van Nederland, maar details zijn nog niet uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk of Estland juridisch gezien wel echt cellencapaciteit kan aanbieden aan Nederlandse gevangenen. Er zou bijvoorbeeld geregeld moeten worden dat in de gevangenis het Nederlands recht geldt.

In Nederland is een cellentekort, vanwege een gebrek aan gevangenispersoneel. Om die reden lopen er veroordeelden vrij rond, terwijl ze eigenlijk vast zouden moeten zitten. Coenradie heeft gezegd dat ze daar "buikpijn" van heeft.

Belgen en Noren

Het zou de eerste keer zijn dat Nederland criminelen over de grens gevangenzet. Andersom gebeurde al wel: in het vorige decennium zaten Belgische en Noorse criminelen hun straf uit in ons land. Nederland had toen te kampen met leegstand in de gevangenissen, waardoor banen op de tocht stonden.

Ook het Verenigd Koninkrijk, dat eveneens te maken heeft met een tekort aan cellen, heeft recent de mogelijkheid onderzocht om gedetineerden over te plaatsen naar de gevangenis in Tartu. Maar dat heeft vooralsnog niet geleid tot een overeenkomst tussen Estland en het VK.