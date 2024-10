Duidelijkheid na jaren procederen: A15 doortrekken naar A12 mag

De Raad van State oordeelt dat de snelweg A15 in Gelderland mag worden doorgetrokken naar de A12. Ook mogen er op beide wegen rijbanen bij komen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd tussen milieuactivisten en de overheid.

Over de A15 rijden veel vrachtwagens van Rotterdam naar Duitsland en Oost-Europa. De snelweg stopt bij Ressen in Gelderland. Vanaf daar moet verkeer op kleinere wegen omrijden via Arnhem naar de A12.