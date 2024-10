Van appgroep met onbekenden naar vriendschap: 'Kan helpen tegen eenzaamheid'

Unsplash Foto ter illustratie

Appgroepen met onbekenden voor singles, jonge moeders of een eetclub in de plaats waar je net naartoe bent verhuisd; de groepsapps met gelijkgestemden lijken steeds populairder te worden. Ze zijn bedoeld om in het echt af te spreken of voor herkenning en tips en worden vaak gevonden via sociale media.

"Ik denk dat steeds meer mensen in deze eenzamere wereld op zoek gaan naar verbinding", zegt psycholoog Thijs Launspach. Normaal is hij in zijn werk vaak kritisch op sociale media, maar deze appgroepen vindt hij wel positief. "Het is heel belangrijk om verbinding te voelen, ook voor je gezondheid en zelfs voor hoe lang je leeft."

Week tegen eenzaamheid

Het is vandaag de laatste dag van de Week tegen Eenzaamheid, waarin aandacht wordt gevraagd voor gevoelens van eenzaamheid. Bijna de helft van de volwassen Nederlanders heeft er last van, staat op de overheidssite eenzaamheid.nl. Onder jongeren is er een sterke stijging te zien; bijna twee derde van de jongeren voelt zich eenzaam.

"Eenzaamheid heeft niet altijd te maken met of je daadwerkelijk alleen bent, maar ook met een gevoel dat je afwijkt", aldus podcastmaker Lizzy van Hees, die op Whatsapp groepen voor singles heeft opgezet. Die groepen kwamen voort uit haar podcast Steeds meer Singles, die ze maakt met Emma de Thouars.

Van Hees (34) zag dat onder eind-twintigers en begin-dertigers veel vrienden gaan settelen en verhuizen. "Als single blijf je dan over met minder vrienden. Wij kregen een berichtje van een luisteraar van onze podcast die vroeg: 'zijn er misschien mensen uit Nijmegen om wat mee te ondernemen?' Toen is het balletje gaan rollen."

Intussen hebben ze dertig groepen voor singles uit verschillende plekken in Nederland opgezet, van Purmerend tot Tiel en van Amsterdam tot Assen. Daarin zitten in totaal 500 mensen, die zich hebben aangemeld bij Van Hees. "Alle mensen hebben de behoefte om zich onderdeel te voelen van een groep en ergens bij te horen." Van Hees verdient niet aan de groepen.

'Ik kende hier nog niemand'

De appgroepen van de podcastmakers zijn zeker niet de enige. Ook op eerdere oproepen van influencers zoals Leoni ter Veld en Elise Milou kwamen duizenden reacties van (voornamelijk) vrouwen die met elkaar in een appgroep wilden. Ook op TikTok worden dergelijke oproepjes geplaatst.

Zo is Charlotte Robert (34) via een influencer in een WhatsAppgroep in haar nieuwe woonplaats terechtgekomen, met in eerste instantie onbekenden. "Ik was vanuit Amsterdam verhuisd, in Zwolle kende ik nog niemand."

Ze zit in een WhatsAppgroep met jonge moeders. "Uit de grote groep zijn allemaal subgroepjes ontstaan: voor sporten, voor wandelen, voor spelen met de kinderen en voor een vrouwencirckel." Ze heeft er een nieuwe vriendin door leren kennen, waarmee ze veel overeenkomsten blijkt te hebben. "We spreken elkaar nu veel en zien elkaar een paar keer per maand. Ook met de kinderen spreken we af."

Volgens Van Hees is het een andere manier van contact dan bij andere sociale media. "Velen van ons zijn verslaafd aan onze telefoon. Dat wekt de illusie dat je makkelijk contact maakt, maar vaak is het of zenden of ontvangen. Zo'n appgroep maakt het gelijkwaardiger. Ook is het minder ijdel, want het is minder visueel gedreven."

Van alleen naar vrienden

"Ik was eerst best wel alleen in Zwolle en ik heb nu toch een vriendin gevonden", zegt Charlotte Robert. "Je hoeft niet veel mensen te kennen, maar je kan zomaar iemand tegenkomen in zo'n appgroep waarmee het klikt." Ze benadrukt dat het wel belangrijk is om dan ook in het echt af te spreken.

Praten met mensen die hetzelfde meemaken als jij, bijvoorbeeld mensen die ook nog niemand kennen in een nieuwe stad of eenzaamheid ervaren door single zijn of het moederschap, is volgens psycholoog Launspach "ongelooflijk belangrijk". "Daardoor heb je het gevoel dat je niet alleen bent. En je kan contact leggen met mensen die je anders niet had leren kennen."