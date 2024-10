Getty Frenkie de Jong in actie

NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Barcelona wint ruim in Champions League bij rentree Frenkie, Arsenal klopt PSG

Barcelona heeft zich goed hersteld van de valse start in de Champions League tegen Monaco in de eerste speelronde. Bij de rentree van Frenkie de Jong werd met 5-0 gewonnen van Young Boys uit Zwitserland. De Nederlandse middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld en maakte zijn eerste minuten van het seizoen.

Arsenal, dat in de eerste speelronde niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Atalanta, won met 2-0 van Paris Saint-Germain. Jurriën Timber had een basisplaats bij de ploeg uit Londen, maar werd in de rust gewisseld.

Na twintig minuten kwam Arsenal op 1-0. Kai Havertz kopte een voorzet van Leandro Trossard tegen de touwen. Na 34 minuten kwamen de Engelsen op 2-0. Een vrije trap van Bukayo Saka van de zijkant van het veld werd door iedereen gemist en belandde pardoes achter doelman Gianluigi Donnarumma.

Barcelona kwam vroeg op voorsprong tegen het Zwitserse Young Boys. Na een mooie aanval via Lamine Yamal en Raphina kwam de bal terecht bij Robert Lewandowski: 1-0. Na iets meer dan een halfuur scoorde Raphina zelf. Hij kon dat doelpunt maken nadat een schot van Pedri niet goed werd weggewerkt door de Zwitserse verdedigers.

Nog voor rust stond het 3-0. Een voorzet van Pedri werd binnengekopt door Inigo Martinez. Vijf minuten na rust maakte Lewandowski zijn tweede en de vierde van Barca. Martinez kopte een voorzet voor het doel, waar de Pool met zijn hoofd binnen werkte.

Frenkie valt in

Een kwartier voor tijd was er de langverwachte rentree van Frenkie de Jong, die in april zijn laatste wedstrijd speelde. Na die entree werkte Mohamed Camara de bal nog in eigen doel, zodat er uiteindelijk 5-0 op het bord stond.

Donyell Malen was ziek en deed niet mee bij Dortmund tegen Celtic. Vanaf zijn ziekbed kon hij genieten van een galavoorstelling van zijn ploeggenoten, Celtic kreeg met 7-1 klop.

Dortmund kreeg na zes minuten een strafschop. Celtic-doelman Kasper Schmeichel haalde Jamie Gittens onderuit, Emre Can benutte dit buitenkansje en zorgde voor een vroege voorsprong. Drie minuten later was het alweer 1-1 via de Japanner Daizen Maeda.

Hattrick Adeyemi

Maar de Schotten konden maar kort genieten van die treffer. Want na elf minuten stond het 2-1. Karim Adeyemi rondde na een goede steekpass van Julian Brandt goed af. Diezelfde Adeyemi maakte nog binnen het halfuur zijn tweede. De aanvaller ramde de bal van ver hard achter Schmeichel: 3-1.

Adeyemi had ook graag zijn hattrick gemaakt, maar de penalty die hij versierde werd opgeëist door Serhou Guirassy: 4-1. Maar Adeyemi was niet voor een gat te vangen en maakte op slag van rust alsnog zijn hattrick: 5-1.

Na rust gebeurde er aanvankelijk niet veel, maar na 66 minuten prikte Guirassy na een mooie kapbeweging zijn tweede binnen: en werd de jacht op een monsterscore geopend: 6-1. Felix Nmecha maakte de zevende zo'n twaalf minuten voor tijd, een grotere uitslag bleef de de arme Schotten bespaard.

Manchester City zonder moeite

Slovan Bratislava kreeg als snel een goeie kans tegen Manchester City via Marko Tolic, maar kreeg daarna een flink pak slag: 0-4. Na acht minuten ramde İlkay Gündoğan de bal met een volley hard tegen de touwen: 0-1. Nog binnen het kwartier was het gat twee treffers. Phil Foden krulde de bal van net buiten het zestienmetergebied in de verre hoek.

In de tweede helft was daar het doelpunt van Erling Haaland. De Noorse superspits werd diep gestuurd door Rico Lewis en omspeelde de keeper om vervolgens te scoren. De Noor werd kort daarop vervangen door James McAtee, die vervolgens de 0-4 scoorde op aangeven van Foden.

Inter, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis, won van Rode Ster Belgrado. De Italianen kwam snel op voorsprong via Hakan Çalhanoğlu. De Turk krulde een vrije trap zeer fraai in de verre hoek en zorgde na elf minuten voor de 1-0.

Na bijna een uur spelen scoorde Marko Arnautovic de 2-0. De Oostenrijker vierde zijn treffer ingetogen, omdat hij kort daarvoor nog werd uitgefloten door zijn eigen supporters. Lautaro Martinez scoorde in de 72e minuut ook nog de 3-0, waarna het verzet van Rode Ster wel gebroken was.

Mehdi Taremi, de Iraniër die ook al twee treffers had voorbereid, benutte kort voor tijd een strafschop en maakte zo het feest compleet.

Frimpong is Reijnders de baas

Leverkusen, met Jeremie Frimpong in de basis, won met 1-0 van AC Milan, waar Tijjani Reijnders een basisplaats had. Frimpong kreeg na ruim een halfuur een mooie kans, maar schoot over.

In de tweede helft kwamen de Duitsers wel op voorsprong. Victor Boniface scoorde de rebound nadat Milan-doelman Mike Maignan een schot van Frimpong los moest laten. Het bleek de enige goal van de wedstrijd, waardoor Milan nog op nul staat na twee wedstrijden, Leverkusen haalde juist de volle buit.