AFP Rúben Amorim, trainer van Sporting

NOS Voetbal • vandaag, 08:32 Trainers van 'vergelijkbaar' Sporting en PSV beloven aantrekkelijke Champions League-avond

Als je aan scorebordjournalistiek doet, zou je kunnen zeggen dat Sporting dit seizoen 'het PSV van Portugal' is. Allebei kampioen, allebei foutloos in de competitie en allebei verloren ze de wedstrijd om de Supercup na strafschoppen. Alleen het doelsaldo van Sporting in de competitie is net iets beter én de Portugezen hebben wel al drie punten verzameld in de Champions League.

De Eindhovenaren gaan vanavond in eigen huis op zoek naar drie punten tegen Sporting.

De historie van beide clubs bevat eveneens gelijkenissen. Zo brak bij beide clubs een piepjonge Ronaldo door die uiteindelijk de wereldtop bestormde. Bij Sporting de Portugees Cristiano Ronaldo, bij PSV de Braziliaan Ronaldo.

De Nederlanders Stan Valckx en Stijn Schaars speelden voor beide clubs, maar ook de Portugezen Bruma en Abel Xavier droegen zowel het PSV- als het Sporting-shirt.

Aanvallend voetbal

En er is nog een belangrijke overeenkomst. De huidige trainers van beide clubs houden van aanvallend voetbal en hebben beloofd dat het vanavond een attractieve wedstrijd wordt.

Peter Bosz was tijdens de persconferentie lovend over de tegenstander en trainer Rúben Amorim.

1:54 Bosz vol lof over trainer Sporting: 'Met Lyon ooit een keer weggeblazen'

Sporting speelt een aanvallend 3-4-3-systeem. De speelstijl is het kenmerk van succestrainer Amorim, die sinds het voorjaar van 2020 de technische baas is bij de club uit Lissabon. "Toen hij net was aangesteld, speelde ik met Lyon een vriendschappelijke wedstrijd tegen ze. We werden daar echt weggeblazen", vertelde Bosz.

De jonge Amorim, die in januari 40 wordt, is op zijn beurt net zo enthousiast over zijn collega en verwacht in Eindhoven ook spektakel op het veld: "De teams van Bosz denken altijd vooruit. Dus ik verwacht twee teams met elk een andere cultuur, maar wel dezelfde spelopvatting."

'Heel veel doelpunten'

Dat PSV de eerste Champions League-wedstrijd van Juventus verloor, zegt Amorim niet zoveel. "Ze speelden de eerste wedstrijd tegen een club met een grote geschiedenis. Zij zullen de wedstrijd willen domineren. Ik verwacht een geweldig duel, met heel veel doelpunten."

PSV-Sporting CP bij de NOS De wedstrijd tussen PSV en Sporting begint vanavond om 21.00 uur en is te volgen op NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken en in het liveblog op NOS.nl en de NOS-app. In het late Journaal vanaf 23.42 uur is een samenvatting te zien.

Bosz prees tijdens het persconferentie het feit dat Amorim rust in de Portugese club heeft gebracht. Dat is op sportief vlak het geval, maar afgelopen zomer was het onrustig rondom de trainer. Amorim werd nadrukkelijk genoemd als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool en stond in de concrete belangstelling van West Ham United.

Uiteindelijk bleef hij de club trouw en maakte hij zelfs excuses aan de fans en de spelers omdat hij naar Londen was gevlogen voor gesprekken met West Ham: "Het was een fout, de timing was helemaal verkeerd."

Oud zeer

Amorim begon zijn loopbaan bij de club met wat oud zeer. Hij was als speler namelijk actief voor Benfica, de stadsgenoot en aartsrivaal van Sporting. Toch durfde het bestuur van Sporting het aan om in 2020 de jonge coach voor een flinke transfersom over te nemen van SC Braga, waar hij in zijn debuutjaar als coach meteen een van de twee Portugese bekertoernooien won.

Sinds zijn komst naar Lissabon won Amorim twee titels, een Supercup en twee keer de beker. Met aanvallend voetbal.

Spits van 100 miljoen

De spelopvatting zal vergelijkbaar zijn met die van PSV, maar er is ook nog een groot verschil. Bij PSV loopt geen spits rond van 100 miljoen euro. Bij Sporting wel.

AFP Viktor Gyökeres in actie in de Champions League tegen Lille

Dat Viktor Gyökeres nog bij de Portugese topclub speelt, komt vooral door de vertrekclausule van meer dan 100 miljoen euro in zijn contract. Die weerhoudt clubs als Arsenal, Chelsea, Liverpool en Tottenham er volgens Britse media vooralsnog van om de goalgetter aan te trekken.

De 26-jarige Zweed speelde jarenlang redelijk anoniem voor clubs als St. Pauli, Swansea en Coventry City. Maar sinds zijn overgang naar Portugal, vorig jaar zomer, is hij niet gestopt met scoren. In het afgelopen kampioensjaar was hij goed voor 29 doelpunten en 10 assists. Dit seizoen staat hij na 7 competitiewedstrijden alweer op 10 treffers.

St. Juste is er nog niet bij

Gyökeres scoorde ook al in de eerste Champions League-wedstrijd van Sporting, al ging de meeste aandacht bij de 2-0 overwinning op Lille vooral uit naar het wonderschone en verwoestende uithaal van centrale verdediger Zeno Debast.

De Belgisch international is onbetwist basisspeler en dus moet de Nederlander van Sporting, Jerry St. Juste, nog alle zeilen bijzetten om na zijn blessure weer in de ploeg te komen.

St. Juste, in de winterstop van afgelopen jaar nog in verband gebracht met PSV, kampte met een spierblessure en speelde nog geen minuut dit seizoen. De verdediger traint inmiddels mee, maar zit tegen PSV nog niet bij de selectie. De afgelopen jaren was de door blessures geplaagde oud-speler van Heerenveen en Feyenoord wel een vaste waarde.

Bij PSV is Joey Veerman zeer waarschijnlijk afwezig. Ook is Ivan Perisic, die zaterdag tegen Willem II debuteerde, er niet bij. Hij is door zijn late komst niet ingeschreven voor de Champions League.

0:43 Bosz denkt niet dat Veerman zal kunnen spelen tegen Sporting