PSV'er Veerman mist waarschijnlijk Champions League-duel met Sporting

Na de toch wel kansloze nederlaag van twee weken geleden bij Juventus (3-1) speelt PSV dinsdagavond tegen Sporting Clube de Portugal de tweede van acht wedstrijden in de Champions League. Dat zal waarschijnlijk gebeuren zonder Joey Veerman, die zaterdag geblesseerd uitviel in de met 2-0 gewonnen wedstrijd bij Willem II.

Trainer Peter Bosz kan daar tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel nog geen uitsluitsel over geven, maar hij klonk niet hoopvol. "Ik denk dat ie het niet gaat halen, omdat ik dat gisteren van de medische staf meekreeg. Maar ik hoor het straks definitief."

Dat de beslissing om zonder de middenvelder aan te treden misschien makkelijker te maken is omdat PSV over een sterke bank beschikt, sprak Bosz tegen. "Nee, ik heb Joey er graag bij. Want ik vind het een geweldige speler. Om Sporting te verslaan hebben we, denk ik, een goede Veerman nodig. Maar dan moet-ie wel fit zijn."

Vorig seizoen slaagde PSV er dankzij wissels vaak in een moeizaam verlopende wedstrijd alsnog naar de eigen hand te zetten. "Dat hebben we met name in de eerste seizoenshelft gezien. Dit jaar is dat door de vele blessures en de jongens die aan het terugkomen zijn iets moeilijker. Maar we hebben meer dan elf goede spelers."