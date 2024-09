Bondsvoorzitter Eto'o mag na incident half jaar geen wedstrijden Kameroen bezoeken

Samuel Eto'o mag een half jaar lang geen wedstrijden van zijn land Kameroen bijwonen. Dat maakte wereldvoetbalbond FIFA bekend. De bondsvoorzitter van de Kameroense voetbalbond is geschorst vanwege een incident op het WK voor speelsters tot twintig jaar, eerder deze maand in Colombia.

Ruziënde Eto'o

Het was niet het eerste akkefietje waar Eto'o bij betrokken was dit jaar. Een eerste werkafspraak tussen hem en Marc Brys, die in mei werd aangesteld als bondscoach van het Kameroens mannenelftal, mondde uit in een ordinaire ruzie.