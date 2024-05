Verrassende wending in Kameroen: bondscoach mag na ruzie toch blijven van Eto'o

𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 @ JoueursCMR

Après avoir assuré à Marc Brys qu’il allait être viré, Samuel Eto’o revient sur cette petite altercation et demande pardon. Il indique aussi que lui et Brys travailleront main dans la main pour la réussite de notre équipe nationale et que le coach aura tout son soutient.🫂🙌🏾 https://t.co/fbTRIfKxcj