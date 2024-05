AFP Samuel Eto'o

NOS Voetbal • vandaag, 21:06 Ordinaire ruzie na kennismaking voorzitter Eto'o en bondscoach Brys: 'Ik beslis, niet jij'

De eerste werkafspraak van Samuel Eto'o, voorzitter van de Kameroense voetbalbond, en de nieuwe bondscoach Marc Brys is bepaald niet vlekkeloos verlopen. Het al kwakkelende Kameroense voetbal heeft er een zorg bij.

De kennismaking tussen beide heren, die begon met een warme handdruk en eindigde in een boze woordenwisseling met geheven vingers en gespannen blikken, kan zomaar gelijk de laatste zijn geweest.

"Ik ben de president, meneer. Als je nu door die deur gaat, kom je nooit meer terug", beet voetbalicoon Eto'o de onlangs benoemde bondscoach toe toen hij vertrok. Over anderhalve week speelt Kameroen twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kaapverdië en Angola.

Bekijk in onderstaand bericht op X de beelden van het akkefietje tussen Eto'o en Brys:

De 62-jarige Belg Brys werd begin vorige maand door het Kameroense ministerie van Sport aangesteld als nieuwe coach. De Kameroense voetbalbond FECAFOOT, en dus Eto'o, zei dat het niets te zeggen had over die benoeming.

Toch werd Brys door de bond uitgenodigd op het kantoor in hoofdstad Yaoundé voor de aftrap van de samenwerking, maar de ook door het ministerie aangestelde assistenten van Brys kwamen er niet in. Ook wilde Eto'o een medewerker van het ministerie niet erbij hebben.

Toen de medewerker van het ministerie was vertrokken, richtte Eto'o zich tot Brys, die ook aanstalten maakte tot vertrek.

"Ik ben de president, meneer. Jij wil toch met ons werken? Jij bent onze trainer omdat ik jou heb aangesteld. Jij bent hier niet de coach omdat iemand anders jou heeft aangesteld. Je hebt een hoop mankementen, maar blijf nu alsjeblieft hier."

AFP Marc Brys

Brys, oud-trainer van FC Eindhoven (2008/09) en FC Den Bosch (2009/10), reageerde aanvankelijk kalm op het verhaal van Eto'o. "Ik heb veel respect voor jou, daar gaat het niet om", vertelde hij. "Maar ik ben het die uiteindelijk beslist."

Zo werkt het niet volgens Eto'o. "Nee, u beslist niet", riep hij. "Want ik ben verantwoordelijk voor de beslissingen die jij maakt. En zo praat je niet tegen mij, meneer de coach. Ga nu zitten en we beginnen te werken. En stop nu met dit hele gedoe. Dit moet nu stoppen."

Eto'o: "Hoe is het mogelijk? In welk land denk jij dat je bent? Denk jij dat ik me in België zó kan gedragen? En jij zit je hier zo te gedragen in Kameroen?"

Eigen trainerscarrière

In een claim op gezag begon Eto'o tegen Brys over zijn eigen trainerscarrière. "Ja, dat was voor drie weken", refereerde Brys aan de interim-periode van Eto'o in 2015 bij het Turkse Antalyaspor.

Het kwaad was al gedaan. Eto'o, viervoudig Afrikaans voetballer van het Jaar: "Ja, en ik was een heel, heel grote speler. Een geweldige speler. Als je nu door die deur gaat, kom je nooit meer terug." Brys vertrok.

Getty Samuel Eto'o in het shirt van Kameroen

Zo heeft het worstelende Kameroense voetbal het volgende probleem op het bureau liggen. Kameroen kende eind 2023 een teleurstellende Afrika Cup met uitschakeling in de achtste finales.

Eto'o bood begin februari van dit jaar zijn ontslag aan bij de voetbalbond, maar het uitvoerend comité weigerde dat. Zij hadden nog vertrouwen in hun voorzitter, die eerder onder meer al veroordeeld werd voor belastingontduiking en op het WK in Qatar ruzie maakte met een Algerijnse journalist.

Bondsreactie

Kort daarvoor had The Athletic onthuld op basis van WhatsApp-berichten, mails en audio-opnames dat Eto'o schuldig is aan onder meer matchfixing, machtsmisbruik en bedreiging.

De bond zegt dat het onderzoek doet naar de beschuldigingen. Een reactie over deze nieuwe kwestie tussen voorzitter Eto'o en Brys wordt later verwacht.