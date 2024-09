ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:48 Autofabrikant Stellantis (Fiat,Jeep,Citroen) komt met winstwaarschuwing

Autofabrikant Stellantis behaalt dit jaar minder winst dan verwacht. Voor de beurzen vanochtend opengingen, kwam het bedrijf met een winstwaarschuwing.

Met de winstwaarschuwing volgt Stellantis (moederbedrijf van onder meer Citroen, Fiat en Jeep) andere Europese autofabrikanten.

Stellantis wijt de tegenvallers aan hogere kosten, sterke concurrentie en minder verkopen, met name in de Verenigde Staten. Na de winstwaarschuwing kelderde de beurskoers van het aandeel Stellantis met 13 procent in Milaan en Parijs.

Ook tegenvallers Duitse autobranche

Vrijdag kwam Volkswagen voor de tweede keer dit jaar met een winstwaarschuwing. Het Duitse concern verwacht nu 9 miljoen voertuigen aan klanten te leveren in plaats van 9,5 miljoen. Ook Mercedes-Benz en BMW kwamen eerder met tegenvallend nieuws.

Vorige week was er in Duitsland crisisoverleg over de autobranche tussen de regering, autobedrijven, toeleveranciers en de vakbonden. Concrete besluiten over steun aan de branche werden niet genomen. De regering zegt dat maatregelen nodig zijn met het oog op de lange termijn.

Er is onder meer veel concurrentie vanuit China met elektrische auto's. De Duitse autobranche wil onder meer dat de overheid de consument met subsidies prikkelt om een in Duitsland gemaakte e-auto te kopen. Er bestond in Duitsland een subsidieregeling, maar die werd eind vorig jaar afgeschaft.