NOS Voetbal • vandaag, 11:17 Griezmann stopt na 137 duels plotseling als international van Frankrijk

Antoine Griezmann heeft via sociale media aangekondigd te stoppen als international van het Franse nationale elftal. Dat besluit komt op een opmerkelijk moment, omdat hij in de interlandperiode in september nog meespeelde bij 'Les Bleus' in de wedstrijden tegen Italië en België.

"Het is met een hart vol herinneringen dat ik dit hoofdstuk van mijn leven sluit. Bedankt voor dit magnifieke avontuur en tot snel", schrijft Griezmann.

De 33-jarige middenvelder annex aanvaller van Atlético Madrid kwam tot 137 wedstrijden voor het Franse elftal, waarin hij 44 keer scoorde. Hij werd met Frankrijk wereldkampioen in 2018 en scoorde in de gewonnen finale tegen Kroatië (4-2) vanaf de strafschopstip.

Ook op het WK in Qatar speelde Griezmann mee in de finale, waarin Frankrijk na strafschoppen verloor van Argentinië. Op het EK van 2016 in eigen land verloor Griezmann eveneens de finale. Portugal was te sterk voor de Fransen. Griezmann werd met zes doelpunten wel topscorer én werd uitgeroepen tot beste speler van dat toernooi.

In 2021 won Griezmann nog wel een prijs met de Franse ploeg. In de finale van de Nations League werd Spanje met 2-1 geklopt.

84 duels op rij

Jarenlang was Griezmann verzekerd van speeltijd onder bondscoach Didier Deschamps. Van 2017 tot en met 2024 kwam hij in liefst 84 opeenvolgende wedstrijden van Frankrijk in actie. In maart 2024 miste hij een oefenduel met Duitsland door een enkelblessure.

In zijn afscheidsboodschap neemt Griezmann dan ook de tijd om Deschamps te bedanken: "Je vertrouwen en steun gedurende mijn internationale carrière zijn essentieel geweest voor mijn ontwikkeling als atleet."

Griezmann had nog slechts acht interlands nodig om Hugo Lloris te evenaren als speler met de meeste wedstrijden ooit voor het Franse elftal (145). Verder staat hij met 44 goals vierde op de all-time topscorerslijst van de Fransen, achter Olivier Giroud (57), Thierry Henry (51) en Kylian Mbappé (48).