Wekdienst 30/9: azc Albergen gaat open • Rechtszaak tegen Marine Le Pen

Goedemorgen! De eerste bewoners van het azc in Albergen worden vandaag ontvangen. Ook is er na 40 jaar weer een ruimtevaartcongres in Nederland, onder leiding van astronaut André Kuipers.

Het Russische onderzoeksplatform The Insider zegt honderden documenten in handen te hebben over het overlijden van oppositieleider Aleksej Navalny. Daaruit zou blijken dat hij geen natuurlijke dood is gestorven, maar is vergiftigd.