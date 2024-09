AFP Kris Kristofferson in 2017

NOS Nieuws • vandaag, 02:17 Amerikaanse muzikant en acteur Kris Kristofferson (88) overleden

De Amerikaanse songwriter, zanger en acteur Kris Kristofferson is zaterdag in zijn woonplaats Maui op Hawaii overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, schrijven diverse Amerikaanse media. Hij is 88 jaar geworden.

De doodsoorzaak is niet bekend. Zijn familie zegt wel dat hij "vredig" is overleden.

Kristofferson is vooral bekend geworden met zijn muziek in het country-genre. Bekende nummers zijn Sunday Mornin' Comin' Down en Help Me Make it Through the Night. Zijn nummers werden vaak door andere artiesten gecoverd, zoals Me and Bobby McGee door Janis Joplin.

Hij won diverse prijzen, waaronder de Grammy Lifetime Achievement Award in 2014. De Amerikaanse country-zanger Willie Nelson noemde Kristofferson in 2009 "de beste songwriter die nu in leven is".

Golden Globe

Kristofferson hield er ook een acteercarrière op na. Zo heeft hij rollen gespeeld in Bring me the Head of Alfredo Garcia en Alice Doesn't Live Here Anymore. Voor zijn rol in A Star Is Born uit 1976 won hij een Golden Globe voor beste acteur.

Kristofferson werkte veel met Johnny Cash samen. Bekijk hun gezamenlijke optreden uit 1978: