Hybride auto populairder dan elektrisch: 'Eigenlijk the worst of both worlds'

De Bovag noemt het de laatste evolutie van de benzinemotor, voordat die helemaal uitgefaseerd wordt. Een woordvoerder: "Het is een overgangstechniek tussen fossiel en elektrisch. Als een automerk niet alle ballen op elektrisch kan of wil zetten, hebben ze hybrides nodig om hun CO2-doelstellingen te halen."

Bij hybride auto's zit nu de grootste groei. In de grafiek wordt geen onderscheid gemaakt tussen plug-in hybride en milde hybride (daarover later meer):

Automerken moeten aan Europese CO2-doestellingen voldoen: de totale uitstoot van het aantal auto's per merk moet onder een bepaalde CO2-grens liggen. Die grens gaat omlaag tot 2035. Dan ligt die grens op 0 en moeten in de EU alle nieuw verkochte auto's zonder emissie zijn.

"Ford, Renault, Mercedes-Benz: allemaal merken die terugkrabbelen van hun eigen duurzame beloftes", zegt Leonie van den Beuken, voorzitter van de Vereniging Elektrische Rijders (VER). "Het is jammer, want als automerken zichzelf pushen en zelf doelen stellen, zie je ook dat er producten op de markt komen die mensen overtuigen. Tegelijk produceren deze merken voor de hele wereld."

Een niet-plug-in hybride, ook wel 'mild-hybride' genoemd, heeft geen stekker. Wel heeft de auto een extra accu die wordt opgeladen door de energie die vrijkomt als de auto remt. Die opgeslagen energie is te weinig om een auto volledig mee te laten rijden, maar wordt wel ingezet als een auto accelereert. De auto is qua CO2-uitstoot minder duurzaam dan een elektrische of plug-in hybride auto, maar wel zuiniger dan een benzine- of dieselauto. Bij deze laatste variant zit volgens de Bovag de groei.

Van den Beuken vindt de populariteit van hybrides geen goede ontwikkeling. "Een plug-in hybride kan een opstapje zijn voor mensen die willen wennen. Maar als je kijkt naar milieu-impact en gebruikersgemak is een hybride eigenlijk the worst of both worlds. Uit alle testen blijkt dat ze in de praktijk namelijk vaker méér uitstoten dan reguliere brandstofauto's. Wie de accu niet oplaadt, gebruikt alleen de brandstofmotor die vaak erg onzuinig is. En ze zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen."