EPA Jorge Prado tijdens de GP van Zwitserland in augustus

NOS Sport • vandaag, 18:14 Prado prolongeert wereldtitel in MXGP, Nederlander De Wolf wereldkampioen in MX2

Motocrosser Jorge Prado is voor de tweede keer wereldkampioen in de MXGP geworden. De 23-jarige Spanjaard won in Castilla La Mancha voor eigen publiek de laatste grand prix van het seizoen en prolongeerde zo zijn wereldtitel.

In de MX2 ging de titel naar Kay de Wolf. Op de dag van zijn 20ste verjaardag pakte hij voldoende punten om zijn Belgische teamgenoot en rivaal Lucas Coenen voor te blijven (959 om 939) en zo de eerste Nederlandse wereldkampioen in de lichtste klasse te worden sinds Jeffrey Herlings in 2016.

Prado domineert

Herlings had in de MXGP, de zwaarste klasse, alleen nog een theoretische kans op de titel, maar dan hadden zijn rivalen Prado en de Sloveen Tim Gajser uit moet vallen.

Dat gebeurde niet. Prado pakte in de eerste manche meteen de koppositie en werd in de beginfase alleen nog even bedreigd door Gajser. Herlings had een slechte start, werd nog derde, maar de Nederlander werd uiteindelijk teruggezet naar de zesde plek, omdat hij ongeoorloofd buiten de baan had gereden.

Door de winst van de eerste manche had Prado aan de negende plek in de tweede manche voldoende om kampioen te worden. Daar voldeed hij ruimschoots aan, al was er wel even een hachelijk moment. De Spanjaard was weer als snelste weg, maar kwam in de beginfase buiten de baan terecht en viel terug naar de vierde plek.

Die was op de finish net voldoende om voor de tiende keer dit seizoen een grand prix te winnen en voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen te worden. Herlings won de laatste manche van het seizoen en werd overall derde, de Fransman Romain Febvre tweede. In de wereldtitelstrijd eindigde de Nederlander ook als derde.

De Wolf houdt stand

De Wolf, die het hele seizoen de ranglijst aanvoerde, begon in de MX2 met een voorsprong van 34 punten aan de laatste GP. Na de de eerste manche, die werd gewonnen door rivaal Coenen en waarin de matig gestarte De Wolf slechts negende werd, waren daar nog 23 van over.

De achttiende plek - goed voor 3 punten - in de tweede manche volstond voor de Nederlander om de titel te pakken. Dat lukte. Husqvarna-rijder De Wolf had een veel betere start, nam de leiding, maar moest die wel afstaan aan Coenen die zo de grand prix op zijn naam schreef, zijn negende zege van het seizoen.

De Wolf, goed voor zeven GP-zeges, eindigde door een tweede plek in de tweede manche als vierde in het dagklassement.

ANP De Wolf in juli in Vlaanderen

De Wolf treedt met zijn wereldtitel in de voetsporen van zijn landgenoten Dave Strijbos (1986), John van den Berk (1987, 1988), Pedro Tragter (1992) en Herlings (2012, 2013 en 2016) die ook de titel pakten in de lichtere klassen (125cc, 250cc en MX2).

Eerder deze maand zorgde de pas 17-jarige Lotte van Drunen ook al voor Nederlands succes door als jongste ooit wereldkampioen motocross te worden bij de vrouwen. Ze was in Castilla La Mancha aanwezig om zich te laten huldigen voor deze mijlpaal.

Afsluiting seizoen

Het seizoen wordt komend weekeinde afgesloten met de Motocross des Nations, het wereldkampioenschap voor landenteams. In het Engelse Matterley Basin verschijnt Nederland aan de start met Herlings, De Wolf en Glenn Coldenhoff.