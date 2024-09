NOS Voetbal • vandaag, 16:29 • Aangepast vandaag, 17:50 Go Ahead Eagles is sterker dan Groningen en wint in de Euroborg

Go Ahead Eagles heeft in de eredivisie een krappe 0-1 zege geboekt op bezoek bij FC Groningen. In de Euroborg had de ploeg uit Deventer lang het beste van het spel. Een kwartier voor tijd maakte Oliver Edvardsen de winnende goal.

Door de zege gaat Go Ahead op de ranglijst over Groningen heen. De Deventenaren staan nu op een knappe zevende plek.

Groningen begon sterk aan dit seizoen en ook Go Ahead Eagles is aardig op stoom gekomen in de eredivisie. Groningen stuntte tegen Feyenoord (spectaculaire 2-2) en Go Ahead was vorige week dicht bij een zege op Ajax (het werd 1-1). Beide ploegen spelen bovendien aardig voetbal.

Opgelegde kansen

Maar vorige week ging Groningen al onderuit bij sc Heerenveen en vandaag was het alleen Go Ahead dat indruk maakte. In de eerste helft creëerde de ploeg van trainer Paul Simonis een aantal opgelegde kansen. Vooral Oliver Antman had moeten scoren. Hij kopte na een slimme voorzet van Victor Edvardsen voor open doel naast.

Groningen probeerde na rust op inzet aan spelaandeel te winnen, maar bleef toch de mindere partij. Zeker op Eagles-rechtsback Mats Deijl en aanvallende middenvelder Jakob Breum had de thuisploeg weinig vat.

Go Ahead-verdediger Gerrit Nauber leek de score te openen met een knappe kopbal, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. De bevrijdende treffer kwam iets later alsnog, toen invaller Oliver Edvardsen uit de rebound raak schoot.