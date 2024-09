NOS Voetbal • vandaag, 16:25 Vier dagen na knap gelijkspel tegen United wint Twente moeizaam van NAC

2:39 Bekijk de samenvatting van FC Twente - NAC Breda

FC Twente heeft vier dagen na het knappe gelijkspel tegen Manchester United in de Europa League een moeizame eredivisiezege geboekt op NAC Breda. In eigen huis was de ploeg van Joseph Oosting met 1-0 te sterk.

De zege betekent dat Twente klimt naar de derde plaats in de eredivisie. Maar als FC Utrecht vanavond om 20.00 uur van AZ wint, nemen de Utrechters die plek weer over.

Weinig te beleven tot laatste kwartier

Heel lang was er niet veel te beleven in De Grolsch Veste in Enschede. Zo'n 75 minuten kabbelde het duel tussen Twente en NAC Breda, de nummer zestien, wat voort.

Geen van beide ploegen creëerde grote kansen, doelmannen Lars Unnerstall (FC Twente) en Daniel Bielica (NAC) hadden weinig te doen.

1:59 'Niks aan de hand' voor Twente na krappe zege op NAC, volgens Van Wolfswinkel

Maar met nog een kwartier te gaan wees scheidsrechter Martin van den Kerkhof resoluut naar de stip: strafschop voor Twente. Leo Greiml had Youri Regeer onderuit gehaald in het zestienmetergebied. Ricky van Wolfswinkel stuurde Bielica de verkeerde hoek in en schoof de bal rustig binnen (1-0).

NAC besloot vervolgens vol op de aanval te spelen, maar het was Twente dat in het laatste kwartier de meeste kansen kreeg. Onder anderen Sam Lammers en Mitchell van Bergen namen Bielica onder vuur, maar de Poolse doelman van NAC voorkwam een grotere achterstand.

De spanning bleef daardoor in de wedstrijd. De bezoekers wisten het Unnerstall echter niet lastig te maken, waardoor de Twente-keeper voor het derde eredivisieduel op rij de nul hield.