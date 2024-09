Getty Images Sem Steijn, voetballer van FC Twente

Topscorer Steijn: goaltjesdief, goudhaantje en 'Golden Boy van de camping'

Sem Steijn was plots onderwerp van gesprek in de Britse pers deze week. Voorafgaand aan het Europa Leauge-duel Manchester United-FC Twente (1-1) werd hij gezien als hét grote gevaar aan de kant van de Tukkers.

"Hij heeft al getraind met assistent Ruud van Nistelrooij. En gezien Erik ten Hags eerdere aankopen, is het niet ondenkbaar dat de twee in de nabije toekomst gaan samenwerken", schreef de krant Daily Express met een spottende toon.

Hoewel Steijn op Old Trafford niet tot scoren kwam, is zijn doelpuntenproductie dit seizoen alweer ongekend hoog. Met zes doelpunten in zes duels is de kleine middenvelder momenteel topscorer van de eredvisie.

Groei

"Nee, zijn ontwikkeling verrast me niet", stelt Twente-trainer Joseph Oosting, die Steijn vorig jaar ook al zeventien eredivisiegoals zag maken. "Wij zijn als club en team groeiende en Sem groeit mooi en goed met ons mee."

1:07 Steijn voert topscorerslijst eredivisie aan met deze zes goals

Nog niet zo heel lang geleden waren er best twijfels over Steijn. Maar vanaf het moment dat hij vanuit het tweede elftal van ADO Den Haag in het seizoen 2021/2022 doorbrak in het eerste, gaat hij als een komeet.

Giovanni Franken zag het allemaal gebeuren bij ADO dat jaar. Eerst nog als assistent, later als hoofdtrainer. "Zijn enorme drive om te slagen viel meteen op. Sem kwam als eerste op het trainingsveld en ging er als laatste af. Dan was hij nog aan het afwerken of vrije trappen aan het oefenen."

In de schaduw van Müller en Kieft

In de eerste divisie maakte Steijn dat jaar vijftien goals in de reguliere competitie en drie in de play-offs. "Hij is een ongelooflijke goaltjesdief. Dat had hij ook al toen ik hem weleens in de Onder 17 bij ADO zag spelen", vertelt Franken.

"Hij doet echt alles voor een goal, dat maakt hem uniek", vult Oosting aan. "En hij kan ook een goal maken. Sem heeft een goed gevoel voor ruimte, voor waar hij moet staan in de zestien meter, heeft een goede trap en kan koppen."

Pro Shots Sem Steijn viert het gelijkspel op Old Trafford met FC Twente

"Dat neusje voor de goal is wel bijzonder", zegt Franken. "Topspitsen als Gerd Müller en Wim Kieft hadden dat ook vroeger. Ze kunnen aan de lichaamshouding van een speler zien waar zijn voorzet gaat eindigen en voelen precies waar ze moeten staan. Een enorm talent."

Campingvoetballer?

Het zijn voetbaleigenschappen die passen bij de voetbalterm 'goudhaantje', vrij naar de bijnaam van Johnny Rep, die op beslissende momenten vaak een goal wist te maken. Bij ADO had trainer Franken zo zijn eigen variant voor Steijn, die hij de 'Golden Boy van de camping' noemde.

"Je kent ze wel: van die jongens die er goed uitzien, vaak blond haar en blauwe ogen hebben, goed zijn in tafeltennis, in darten, in bowlen: ze kunnen werkelijk waar alles goed! En ze zijn zeer geliefd bij de dames. Sem was mijn Golden Boy", lacht Franken.

ANP Giovanni Franken viert feest als trainer van ADO Den Haag

Los van zijn doelpuntenproductie, z'n belangrijkste wapen, is Steijn zo nu en dan onzichtbaar in fases van wedstrijden. En ook op fysiek gebied kan de aanvallende middenvelder nog stappen maken, vindt Franken.

"Als je niet de grootste en sterkste bent, moet je slim zijn. Binnen het zestienmetergebied is Sem fenomenaal, een roofdier. Daarbuiten kan het zowel aanvallend als verdedigend nog beter. Daar werkte hij bij ADO vanaf dag één keihard aan", aldus Franken.

"Soms wil Sem zo graag dat hij nog weleens in de overdrive gaat", waarschuwt Oosting.

Volgende stap?

In november wordt Steijn 23 jaar. Zijn contract loopt tot medio 2025, met een optie van Twente voor nog een jaar. Waar ligt zijn plafond? Dat is lastig te zeggen, meent Franken. "Na ADO was het in ieder geval heel belangrijk in wat voor elftal hij zou komen."

"Speelt hij bij een team dat aanvalt en vaak sterker is dan de tegenstander, dan kan hij vaak in het zestienmetergebied komen. Speelt hij in een team dat verder van de goal af speelt, dan komt hij niet in zijn kracht", legt hij uit.

"Ik was destijds heel blij dat hij voor Twente koos. Nu kan hij heel Nederland laten zien waarin hij zo uitmuntend is", aldus Franken. En daar is zijn huidige trainer Oosting ook maar wat blij om. "Sem is een eerzuchtig mannetje, van wie afstraalt dat hij een absolute winnaar is."