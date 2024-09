Nieuw dieptepunt voor Kuijt: Antwerpse derby gestaakt na vuurwerk van Beerschot-fans

De wedstrijd van Germinal Beerschot bij Royal Antwerp is bij een 4-0 tussenstand gestaakt nadat fans van de uitploeg meermaals vuurwerk op het veld hadden gegooid. Het Beerschot van trainer Dirk Kuijt verloor al zeven keer op rij, staat laatste in de Belgische competitie en pakte dit seizoen nog maar één punt.

De harde kern van Beerschot had vooraf al gezinspeeld op een dergelijke actie. Vlaamse media beschikten over een audio-opname waarin supporters in gesprek met algemeen directeur Thorsten Theys en erevoorzitter Luk Lemmens zeiden dat er 'volgende week geen laatste fluitsignaal zal zijn'.