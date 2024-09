Reuters Marathon van Berlijn: Mengesha wint

NOS Sport • vandaag, 11:41 Ethiopiër Mengesha wint jubileumeditie Berlijnse marathon, Ketema snelste vrouw

De Ethiopiër Milkesa Mengesha heeft de marathon van Berlijn gewonnen. In 2.03,17 versloeg hij de Keniaanse Cybrian Kotut in een eindsprint. Het is de eerste grote marathon die de 24-jarige Mengesha op zijn naam schrijft.

Bij de vrouwen won de grote favoriet Tigist Ketema met overmacht. De Ethiopische is daarmee de opvolger van haar landgenote Tigst Assefa, die vorig jaar het wereldrecord bij de vrouwen op sensationele wijze verpulverde (2.11.53).

Ketema droomde vooraf van een dergelijke tijd, maar kwam daar niet aan en eindigde in 2.16.42.

Jubileum

De marathon van Berlijn werd dit jaar voor de vijftigste keer gelopen. Aan de jubileumeditie deden meer dan 50.000 lopers mee, vele malen meer dan bij de eerste editie in 1974. Toen liepen 244 deelnemers de marathon uit. De discipline is populairder dan ooit.

Die eerste marathon van Berlijn werd nog gelopen in de bossen buiten de stad. In 1981 verhuisde de race naar het centrum van West-Berlijn. Sinds de val van de muur in 1989 doorkruizen de lopers de hele stad.

Reuters Jubileumeditie van de marathon van Berlijn

Vorig jaar won Eliud Kipchoge voor de vierde keer bij de mannen. Kipchoge liep in 2022 de beste tijd in Berlijn ooit: 2:01.09. Het wereldrecord bij de mannen staat op naam van de inmiddels overleden Kelvin Kiptum en bedraagt 2.00.35.

Tweestrijd

Bij de mannen werd in absentie van Kipchoge veel verwacht van Tadese Takele, hoewel hij onlangs wel met blessures kampte.

Lange tijd controleerde een grote kopgroep met daarin alle favorieten de race. Toen er tegen de dertig kilometer plots werd versneld, haakten veel lopers af.

Een groep met Stephen Kiprop, Milkesa Mengesha, Cybrian Kotut, Haymanot Alew en Takele bleef uiteindelijk over. Van dat gezelschap bleven voor de laatste kilometer alleen de Keniaan Kotut en de Ethiopër Mengesha over.

Mengesha was in de tweestrijd kort voor de finish de beste. Hij sloeg een gat van een meter of twintig en dat maakte Kotut niet meer goed.