ANP Deelnemers rennen over de Erasmusbrug tijdens de marathon van Rotterdam

NOS Sport • vandaag, 14:26 Hardlopen is ongekend populair: 'Gezond blijven, laagdrempelig en influencers' Franklin Stoker redacteur NOS Sport

Hardlopen is ongekend populair. Of het nou gaat om de marathons van Rotterdam en Amsterdam of de regionale dorpsloop. Afgetrainde atleten en enthousiaste liefhebbers staan in de rij om deel te nemen. Startnummers zijn in een mum van tijd uitverkocht.

Wat maakt hardlopen nou zo ontzettend aantrekkelijk dat de organisatoren niet meer aan de vraag kunnen voldoen?

Het was vorige week een opvallend bericht: alle 17.000 startbewijzen voor de marathon van Rotterdam waren binnen een recordtijd van tweeënhalf uur uitverkocht. En dat terwijl de wedstrijd pas op 13 april 2025 plaatsvindt. Alsof het een concert van een populaire wereldartiest betreft.

Een jaar eerder had 'Rotterdam' nog zeven dagen nodig om alle wedstrijdkaarten te verkopen. Het past in de trend dat hardloopwedstrijden steeds geliefder worden.

Fraude

De marathon van Amsterdam kreeg in 2023 zelfs te maken met ticketfraude, nadat er toegangsbewijzen waren doorverkocht via Marktplaats. De organisatie hoopt dit probleem voortaan te ondervangen met een eigen doorverkoopplatform.

De marathon in de hoofdstad is namelijk ook dit jaar weer uitverkocht. En dat gebeurde sneller dan ooit. In 2023 sloot de verkoop in juli, terwijl dit jaar al in april alle 45.000 toegangsbewijzen waren verkocht.

ANP Deelnemers in actie tijdens de Zevenheuvelenloop

"Hardlopen is een heel laagdrempelige sport", legt directeur René Wit uit. Hij is racedirecteur van de marathon van Amsterdam. En werkzaam bij Le Champion, die onder meer de populaire Damloop organiseert. "Gezondheid en fitheid hebben tegenwoordig een prominente plaats in onze maatschappij."

Volgens Wit is de coronaperiode tussen 2020 en 2022 een aanjager geweest voor de enorme groei van de hardloopsport. "Iedereen zocht naar alternatieven en ging toen massaal hardlopen, wandelen en fietsen. Die groei zet nu door."

Met name populair onder vrouwen

"We zien nu vooral een toename in populariteit bij twintigers en dertigers. In deze groep zijn meer vrouwen dan mannen vertegenwoordigd. Sociale media spelen ook een voorname rol hierin", aldus Wit.

ANP Deelnemers in actie in de IJtunnel tijdens de Dam tot Dam Loop.

Wit vindt dat hardloop-influencers een prominente positie innemen. "Dat is in vijf jaar echt veranderd. Je hebt nu echte hardloop-influencers op social media. Dat heeft ook met levensstijl te maken. Mensen willen gezond en fit zijn en dat laten zien. Volgers vinden die ervaringen ook weer interessant. Hoe word ik ook zo fit?"

Een hardloop-influencer met 2,4 miljoen volgers. Het komt voor. En er bestaan ook Nederlandstalige accounts met honderdduizenden volgers.

Wat is het beste trainingsschema? Welke voeding past daarbij? En hoe zit het met het materiaal? Influencers delen het veelvuldig op sociale media. En niet te vergeten, het bedrijfsleven haakt hier ook gretig op in.

Liefhebber Wennemars liep al 25 marathons

Erben Wennemars is een liefhebber pur sang als het om hardlopen gaat. Volgens de oud-schaatser is er nog een belangrijke factor die bijdraagt aan de immer groeiende populariteit van de sport.

"Je kunt door middel van allemaal hardloop-apps alles bijhouden en dat ook weer delen met elkaar. Dat zijn zaken wat lopen in je eentje veel toegankelijker heeft gemaakt. Het motiveert", vertelt de 48-jarige Wennemars.

Pro Shots Erben Wennemars (rechts) met Arjen Robben tijdens de Zevenheuvelenloop in 2022

Liefst 25 marathons heeft Wennemars al op zijn naam staan, met de recreantenloop tijdens de Olympische Spelen in Parijs als zijn voorlopig laatste hoogtepunt.

Hij merkt dat mensen steeds meer de neiging hebben om ergens naartoe te werken. "Noem het een 'project-maatschappij'. Mensen willen graag iets opbouwen en dat willen ze via social media delen. De bekroning van dat traject is vervolgens de deelname aan de wedstrijd."

"Hardlopen is ook iets waarbij topsport en breedtesport uitstekend met elkaar te combineren zijn", vertelt Wennemars, die een persoonlijk marathonrecord heeft van 2.47.43. Ter illustratie: het Nederlands record van Abdi Nageeye staat op 2.04.45.

"Laat je een marathon door Amsterdam voeren met twintig Kenianen die onder de twee uur proberen te lopen, dan heb je een volksopstand omdat de stad is geblokkeerd. Laat je daar vervolgens 20.000 recreanten achteraanlopen, dan heb je een volksfeest. Het een heeft het ander nodig. Je ziet die verbinding heel erg mooi in de hardloopsport."

ANP Marathonlopers in New York

Door de enorme populariteit van de sport worden ook veel lopers teleurgesteld die naast een startbewijs grijpen. Zomaar een extra startvak neerzetten kan volgens Wit niet.

"Je kijkt natuurlijk met de autoriteiten naar wat er wel en niet kan. Wat is medisch ook nog verantwoord? Ik ben er natuurlijk voor om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, maar dat moet ook veilig blijven."

In Rotterdam gaan ze het toch proberen. De marathon-organisatoren willen de komende jaren flink uitbreiden. Als het aan de organisatie ligt verschijnen er binnen een paar jaar 30.000 lopers aan de startlijn. Dit jaar deden er 17.000 lopers mee.

Op dit moment kan de Rotterdamse organisatie nog niet meer lopers aan, waardoor er nog veel gegadigden op de wachtlijst stonden. "De wachtlijst is bijna net zo lang als het aantal deelnemers dat dit jaar meedeed", zei directeur Wilbert Lek tegen Rijnmond.

In andere grote steden doen veel meer mensen mee en groeien is daarom de ambitie. In april van dit jaar waren in Parijs bijvoorbeeld maar liefst 50.000 deelnemers aan de marathon.

Mooie toekomst

De racedirecteur van de Amsterdamse marathon is in ieder geval blij dat zijn geliefde hardloopsport naar alle waarschijnlijk nog vele mooie jaren tegemoet gaat.

"Ik ben een optimistisch persoon, maar je ziet dat er toch altijd golfbewegingen zijn. Ik vermoed dat er op een gegeven moment wel een afvlakking komt qua populariteit van het hardlopen. Maar de huidige trend houdt de komende jaren zeker nog aan."