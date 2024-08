Marathon Rotterdam in recordtijd uitverkocht: 17.000 startbewijzen in 2,5 uur

In samenwerking met

Alle 17.000 startbewijzen voor Marathon Rotterdam 2025 zijn binnen tweeënhalf uur uitverkocht. Dat is een recordtijd, meldt de organisatie.

Vooraf hadden al 35.000 mensen interesse getoond in de 44ste editie van de Rotterdamse marathon, die volgend jaar op 13 april plaatsvindt. Ze kregen het advies er snel bij te zijn. Vorig jaar duurde het een week voordat alle startbewijzen waren vergeven, meldt regionale omroep Rijnmond .

Voor andere onderdelen van de hardloopwedstrijd, zoals de kwart marathon, opent de inschrijving dit najaar. Bedrijven kunnen zich nog inschrijven voor de Business Runs. Ook kunnen lopers zich nog opgeven via het initiatief Ren tegen Kanker van KWF Kankerbestrijding. Hier zijn nog een paar startbewijzen voor beschikbaar.

Uitbreiding

Directeur van de NN Marathon Rotterdam Wilbert Lek zegt dat hij het bijna niet kan bevatten dat de marathon zo snel uitverkocht was. Hij is in gesprek met de gemeente Rotterdam en betrokken diensten om meer hardlopers aan de wedstrijd mee te laten doen.