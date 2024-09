'Twaalf pro-Iraanse strijders gedood in Syrië bij luchtaanvallen'

In het oosten van Syrië zijn twaalf pro-Iraanse strijders gedood bij luchtaanvallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de mensenrechtenschendingen in Syrië monitort. Ook zou een groot aantal mensen gewond zijn geraakt.

De aanvallen vonden volgens de organisatie plaats in de stad Deir Ezzor en ten oosten van die stad, evenals in de regio Boukamal, vlak bij de grens met Irak. Het is niet duidelijk of Israël of de Verenigde Staten achter de aanvallen zit, schrijft het Observatorium.