AFP Een ondergelopen weg in Atlanta, in de staat Georgia

gisteren, 21:37 • Aangepast gisteren, 23:36 Dodental orkaan Helene in VS opgelopen tot 56

Het aantal doden in de VS als gevolg van orkaan Helene is opgelopen tot zeker 56, hebben Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. De hulpdiensten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen.

De orkaan van de vierde categorie trok sinds donderdag over delen van Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina en Tennessee. In South Carolina vielen zeker 23 doden, in Florida 11.

Er vielen tijdens het noodweer grote hoeveelheden regen. De laatste resten van de storm zijn inmiddels weggetrokken, maar de gevolgen zijn nog op veel plaatsen merkbaar. Huizen zijn verwoest, bomen ontworteld, op veel plaatsen zijn rivieren overstroomd en zeker drie miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Vooral in North Carolina en Georgia is in veel gebieden de elektriciteit uitgevallen.

De verwoesting in het kustplaatsje Horseshoe Beach in Florida:

Dronebeelden tonen ravage in kustplaats Florida na orkaan Helene

"De verwoesting die we zien na orkaan Helene is overweldigend", zei de Amerikaanse president Biden vandaag. "Jill en ik blijven bidden voor degenen die geliefden zijn kwijtgeraakt en voor iedereen die is getroffen door deze storm."

Bewoners vast

Op sommige plaatsen zitten inwoners vast in hun huizen vanwege ondergelopen wegen, soms zonder voedsel. In North Carolina zijn 400 wegen afgesloten.

Politie en brandweer hebben duizenden reddingsacties uitgevoerd. In Tennessee werden 54 mensen van het dak van een ziekenhuis gered waar ze vastzaten door een overstroming. Ze werden met boten en helikopters in veiligheid gebracht.

In het westen van North Carolina zijn er zorgen over de Lake Lure Dam, een bijna honderd jaar oude dam bij een stuwmeer. Autoriteiten hebben bewoners in de buurt gewaarschuwd voor een mogelijke dambreuk, maar ze meldden vrijdagavond ook dat er nog geen onmiddellijke dreiging was.

De totale schade van de orkaan wordt geschat op omgerekend zo'n 100 miljard euro. Daarmee zou Helene een van de meest kostbare stormen in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten zijn, zegt een meteoroloog van weerbureau AccuWeather.