Abaca Press Bezoekers van Disney World in Florida bereiden zich voor op de orkaan

NOS Nieuws • vandaag, 02:10 • Aangepast vandaag, 09:30 Orkaan Helene trekt over Florida en Georgia, drie doden gemeld

Orkaan Helene heeft de Amerikaanse staat Kentucky bereikt nadat die in Florida aan land kwam als een storm van de op een na hoogste categorie.

Weerdeskundigen waarschuwden voor catastrofale gevolgen, zoals stormvloeden en overstromingen in het zuidoosten van het land door zware regenval.

In Florida kwam een persoon om het leven toen een verkeersbord op een rijdende auto viel. In Georgia kwamen twee mensen om door mogelijke tornado's die ontstonden door de naderende orkaan. De storm trok ook over de staat Tennessee.

In de stad Fort Myers, in het zuiden van Florida, werden vannacht mensen uit hun huis gehaald:

0:37 Met reddingsboten worden de eerste mensen in Florida geëvacueerd vanwege orkaan Helene

De orkaan bereikte de noordwestkust van Florida gisteren rond 23.00 uur lokale tijd. Dat gebeurde met windsnelheden van naar schatting 225 kilometer per uur.

Volgens het National Hurricane Center (NHC) zwakt de orkaan vandaag en morgen af als die in de richting van het noordwesten trekt. Boven land verliezen orkanen snel hun kracht omdat ze niet meer worden gevoed door het warme water uit de oceaan.

Noodtoestand

De gouverneurs van Florida, Georgia, Alabama, North en South Carolina, en Virginia hebben in hun staat de noodtoestand uitgeroepen. Door de sterke wind is de stroomtoevoer naar honderdduizenden huizen in Florida en Georgia al uitgevallen.

Overheidsfunctionarissen hebben inwoners van de gebieden opgeroepen te luisteren naar de evacuatiebevelen die zijn uitgevaardigd. Op sommige plaatsen kan de vloedgolf die de storm zal veroorzaken zo'n 6 meter hoog worden. "Er gaat zich een werkelijk onoverkomelijk scenario afspelen in het kustgebied", waarschuwde NHC-directeur Michael Brennan.

Boven land is Helene inmiddels afgezwakt van de vierde naar de tweede categorie. Dat betekent nog niet dat het gevaar is geweken, er worden nog altijd windsnelheden van 180 kilometer per uur gemeld.