Vernietiging Armeens erfgoed in Nagorno-Karabach: 'Doelbewust uitwissen geschiedenis'

Geschiedenis van Nagorno-Karabach

Zowel Armenië als Azerbeidzjan waren onderdeel van de Sovjet-Unie. Nagorno-Karabach was een autonome provincie in Azerbeidzjan, met een overwegend Armeense bevolking.

Toen de Sovjet-Unie in 1988 in elkaar begon te zakken wilden de Armeniërs in de enclave zich aansluiten bij Armenië. Zes jaar lang werd er hevig gevochten tussen Azerbeidzjan en Armenië. In die bloedige strijd kwamen 30.000 mensen om. Nagorno-Karabach hoorde vanaf 1994 officieel bij Azerbeidzjan, maar had een zelfstandig bestuur, gesteund door Armenië. De zelfverklaarde republiek werd internationaal niet erkend.

In september 2023 viel Azerbeidzjan opnieuw de Armeense enclave aan, nadat de toegang tot de enclave via de Lachin-corridor al maandenlang was afgesloten.

Na bemiddeling door Rusland kwam er een staakt-het-vuren tot stand, waarbij de Armeense militairen hun wapens neerlegden en een grote uittocht volgde.