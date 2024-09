ANP Demi Vollering

NOS Nieuws • vandaag, 07:06 Wekdienst 28/9: azc's open op Burendag • Vollering rijdt wegwedstrijd op WK

Goedemorgen! Grote kans dat in jouw buurt koffie of taart te vinden is, want het is Burendag. En hopelijk goed nieuws voor de twee astronauten die gestrand zijn op het ISS.

Eerst het weer: Vandaag trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Er waait een matige westen- tot noordwestenwind en het wordt 13 of 14 graden. Daarmee is het fris voor eind september, want waarden van 18 graden zijn nog gebruikelijk. Morgen blijft het droog en schijnt de zon, vanaf maandag is het opnieuw wisselvallig.

NOS Het weer van zaterdag

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de jaarlijkse Burendag. Op heel veel plekken zijn activiteiten in wijken. Ook ruim 120 asielzoekerscentra en noodopvanglocaties zetten hun deuren open.

In Florida staat de lancering gepland van een SpaceX-ruimteschip. Het moet de twee astronauten ophalen die in het ISS zijn gestrand.

Op het WK wielrennen in Zwitserland rijden de vrouwen de wegwedstrijd. Nederland heeft met Demi Vollering een van de favorieten in de ploeg. De race is bij de NOS live te zien, online en op NPO 1, vanaf 12.45 uur.

Wat heb je gemist?

Israël heeft gisteravond verschillende aanvallen uitgevoerd op gebouwen in een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beiroet. Hierbij was het belangrijkste doelwit Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, melden verschillende bronnen. Het is onbekend of hij nog in leven is.

Ander nieuws uit de nacht

Gouden Kalf voor 'De Terugreis': Bij de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen van Nederland is De Terugreis uitgeroepen tot beste film, de meeste Gouden Kalveren ging naar Hardcore Never Dies.

RTL werkt aan nieuws seizoen van The Voice of Holland: De verwachting is volgens de directeur van RTL dat het nog wel anderhalf jaar duurt voordat het gewraakte televisieprogramma weer te zien is.

Belgische priester opgepakt na dood collega-priester, mogelijk na gebruik xtc: In Kalmthout, net over de grens bij Roosendaal, is een priester overleden na mogelijk gebruik van xtc.

En dan nog even dit:

Je huis isoleren klinkt als een goed idee. Maar steeds vaker zitten vleermuizen in de weg. De beschermde dieren houden zich op in spouwmuren, waardoor isolatiebedrijven nog maar een paar maanden per jaar kunnen werken. En dat levert flinke problemen op:

3:37 Isolatiebedrijven zitten klem door milieuregels rond vleermuizen