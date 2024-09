'De Terugreis' wint Gouden Kalf voor beste film, 'De Joodse Raad' beste dramaserie

Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren in Utrecht is De Terugreis uitgeroepen tot beste film. Hoofdrolspeelster Leny Breederveld kreeg het Kalf voor beste hoofdrol.

In De Terugreis reist het oudere koppel Jaap en Maartje af naar Spanje om een oude, zieke vriend op te zoeken. Onderweg komen ze erachter dat ze zelf ook niet meer de jongsten zijn.

Hardcore Never Dies won de meeste Gouden Kalveren: voor beste sound design, beste muziek, beste production design en beste costume design. Deze film over de gabberbeweging van de jaren 90 was met tien nominaties vooraf een van de favorieten.