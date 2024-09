ANP De studio van The Voice of Holland

NOS Nieuws • vandaag, 01:40 RTL werkt aan nieuw seizoen van The Voice of Holland

Er komt een nieuw seizoen van het televisieprogramma The Voice of Holland. Dat zegt Peter van der Vorst, directeur van RTL, in een interview met het AD.

Van der Vorst zegt dat de voorbereidingen voor een nieuw seizoen samen met rechteneigenaar ITV Studios worden opgestart. Het duurt nog wel even voordat het programma weer te zien is.

"Dat kost waarschijnlijk nog ongeveer anderhalf jaar", zegt de RTL-directeur. "The Voice is een ijzersterk format. We hebben altijd gezegd: daar lag het niet aan. We zijn heel erg trots op dit programma, hoewel het verschrikkelijk is wat er gebeurd is."

De talentenjacht werd ruim twee jaar geleden van de buis gehaald na onthullingen van het BNNVARA-programma BOOS over seksuele misstanden en machtsmisbruik. Na de uitzending kwamen tientallen meldingen binnen bij meldpunten.

Ernstige bedenkingen

In dezelfde krant zegt advocaat Sébas Diekstra, die meerdere oud-kandidaten bijstaat, dat hij "ernstige bedenkingen" heeft bij de terugkeer van het programma. Hij wil dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de rol van de RTL-leiding bij de misstanden.

The Voice wordt wereldwijd uitgezonden. Het programma is een idee van de Nederlandse televisieproducent Talpa. Het is vooral bekend omdat de juryleden in omgedraaide stoelen zitten en zo de deelnemers niet kunnen zien. De eerste uitzending was in 2010.