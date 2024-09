Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 00:13 Feyenoord-talent Milambo worstelde na vroeg debuut: 'Ben weer de oude'

Pas zestien jaar en 131 dagen was hij. Antoni Milambo werd op 12 augustus 2021 de jongste debutant ooit voor Feyenoord. Maar misschien was hij wel iets té jong. Zijn spel en gedrag leden onder de druk die hij vanaf die dag voelde. "Dankzij een mental coach ben ik weer de oude", zegt Milambo nu.

Jonger dan Wijnaldum

Het Conference League-duel tussen Feyenoord en FC Luzern was 75 minuten oud, toen er in De Kuip een bord met rugnummer 48 omhoog ging. Milambo kwam, bij een 3-0 voorsprong, in het veld voor Guus Til. Hij loste Georginio Wijnaldum af als jongste Feyenoorder in een officiële wedstrijd.

Een definitieve doorbraak bleef uit en Milambo speelde zijn wedstrijden weer in de jeugdteams. "Ik voelde heel veel druk na mijn debuut. Ik wilde me keer op keer bewijzen op het veld, maar dat ging juist ten koste van mijn spel en ik begon me ook anders te gedragen", vertelt Milambo.

1:40 S1 Feyenoorder Milambo kinderziekenhuis

Hij zocht hulp en kreeg die van Feyenoord in de vorm van een mental coach. "Tegen hem ben ik heel open en eerlijk geweest", kijkt Milambo terug. "We hebben het bijvoorbeeld veel gehad over mijn zelfvertrouwen. Dat heeft me enorm geholpen en me hier gebracht."

Wijzer geworden

Met 'hier' bedoelt Milambo de selectie van Feyenoord, waar hij nu volwaardig deel van uitmaakt. In het seizoen waarin zijn doorbraak alsnog gestalte lijkt te krijgen. Het seizoen van Milambo begon goed met de winst van de Johan Cruijff Schaal. In het duel met PSV maakte hij zelfs een doelpunt.

Daarna speelde hij vier eredivisieduels en één Champions League-wedstrijd, waarvan hij er vier in de basis begon. Tegen Willem II vond hij voor de tweede keer dit seizoen het net. "Ik voel me goed. Ik gedraag me normaal en ben wijzer geworden", zegt Milambo opgewekt.

0:34 1-0 Milambo Willem II

"Ik speel meer mijn eigen spel en ben belangrijk voor het team. Ik luister goed naar mijn teamgenoten en probeer ze zo goed mogelijk te helpen." En ook de jaren, sinds dat debuut op zijn zestiende, zijn gaan tellen: "Ik hoor steeds vaker dat ik een man begin te worden."

NEC-Feyenoord bij de NOS De wedstrijd tussen NEC en Feyenoord is zaterdag vanaf 18.45 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1, NOS Teletekst of in de NOS-app. Kort na de wedstrijd is een samenvatting van het duel online te zien. Een uitgebreide samenvatting volgt vanaf 22.30 uur op NPO 1 in Studio Sport Eredivisie.