NOS Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar het eredivisietreffen met Willem II

NOS Voetbal • vandaag, 14:36 PSV-coach Bosz tevreden na 'eindelijk goede' trainingsweek: 'Voor het eerst sinds zomer'

Zes wedstrijden, zes winstpartijen, achttien punten. Met de zevende eredivisiespeelronde in aantocht verloopt alles vooralsnog uitstekend voor PSV. Zaterdag gaat het op bezoek bij het gepromoveerde Willem II, dat op de achtste plek van de ranglijst staat.

"Alle andere clubs zouden hiervoor tekenen", aldus coach Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar de Brabantse derby. "We doen een boel dingen goed."

Hoe anders was de toon vijf dagen geleden, na het gewonnen duel (1-3) bij Fortuna Sittard. Bosz was ondanks de zege kritisch op zijn ploeg. Hij miste naar eigen zeggen scherpte en tempo.

Niet altijd slim

"Ik vond mijn kritiek na afloop wel heel hard", blikt Bosz terug. "Iedere trainer ziet altijd zaken die niet goed gaan. De vraag is: moet je die altijd benoemen? Ik benoem ze vaak wel. Misschien is dat niet altijd even slim."

Te kritisch of niet, zijn woorden lijken effect te hebben gehad. PSV had deze midweek geen Champions League-verplichtingen en dat bood de ploeg de gelegenheid om de focus volledig op de trainingen te richten.

"Wat ik geconstateerd heb, is dat we deze week eindelijk weer goed getraind hebben", stelt Bosz nu tevreden vast. "En daarmee doel ik niet op de inzet, want die was al goed. Ik doel op de kwaliteit. Dat was voor het eerst sinds we deze zomer weer begonnen zijn met trainen."

Goed vervolg

Aan de spelers de taak om die vorm dit weekend tegen Willem II - en belangrijker nog, komende dinsdag tijdens de Champions League-ontmoeting met Sporting - een goed vervolg te geven.

"Ik zal er rekening mee moeten houden", wijst Bosz op de confrontatie met de regerend landskampioen uit Portugal. "Zeker als je kijkt naar het aantal speelminuten dat spelers kunnen maken."

Net als PSV is Sporting dit seizoen nog zonder puntenverlies in de eigen competitie. Bosz: "Maar het enige waar ik het nu met mijn spelers over heb, is Willem II."