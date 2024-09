NOS Voetbal • vandaag, 15:50 Perisic wil met PSV oogsten: 'Zolang ik een van de fitsten blijf, ga ik door'

1:59 Verleden in België helpt Perisic bij kennismaking PSV: 'Ik verstond bijna alles'

Ivan Perisic was er snel uit toen PSV zich afgelopen zaterdag meldde voor de multifunctionele voetballer. De Kroaat is inmiddels 35 jaar en heeft een rugzak vol indrukwekkende ervaringen, maar stoppen? Nee, Perisic geniet nog volop, voelt zich fit en wil prijzen winnen.

"Bij mijn vorige clubs hoorde ik altijd tot de beste spelers qua snelheid en uithoudingsvermogen. Zolang dat zo blijft, wil ik doorgaan. Ik houd van voetbal", vertelde Perisic tijdens zijn eerste persmoment voor PSV.

De ervaren Kroaat zit er opgewekt bij op trainingscomplex de Herdgang in Eindhoven. Perisic is niet transfervrij naar PSV gekomen om dit seizoen even lekker in de eredivisie te voetballen.

"Ik had wat opties, maar ik nam het risico door te wachten totdat er een club zoals PSV zich zou melden. Ik wil namelijk om de prijzen spelen, ik ben nog steeds hongerig. Het was wel wat stressvol om even zonder club te zitten en dat je voor jezelf traint."

Ik zal eerlijk zijn. Met Ajax kwam het niet tot een deal. Ivan Perisic was ook in gesprek met Ajax over een transfer

Een van die opties was ook Ajax, dat zo'n tien dagen geleden in de markt was voor Perisic. "Ik zal eerlijk zijn. We kwamen niet tot een deal", legt hij uit. "Waarom we niet tot een akkoord kwamen? Dat moet je maar aan Ajax vragen. Ik ben blij om nu hier bij PSV te zijn."

Kan spelen

De multifunctionele flankspeler, hij kan vanwege zijn tweebenigheid op meerdere positie in het veld uit de voeten, wil nu het liefst zo snel mogelijk op het veld staan. Misschien komende zondag al tijdens Fortuna Sittard-PSV. "Ik kan spelen, maar ik heb wel meer tijd nodig om een hele wedstrijd in actie te komen", zegt hij.

"En het hangt er natuurlijk vanaf wat de coach wil. We doen alles stap voor stap", aldus Perisic, die sinds donderdag is aangesloten bij de selectie van trainer Peter Bosz.

"Ik heb al met de coach gesproken over de speelwijze en ik heb al wat wedstrijden van PSV gezien", gaat hij verder. "In mijn periode bij Bayern München werd er op een vergelijkbare manier gespeeld."

Perisic zat afgelopen dinsdag ook voor de televisie toen PSV in Italië een oorwassing van Juventus kreeg in de Champions League (3-1). "Dit was typisch Juventus, van wat ik heb gezien, ik heb zes jaar in Italië gevoetbald", aldus de oud-voetballer van Internazionale. "PSV overkwam het vorig jaar ook tegen Arsenal en reageerde daarna ook goed. Hopelijk gebeurt dat ook dit seizoen."

Rijke loopbaan

Perisic maakte in zijn carrière vele hoogtepunten mee. Hij haalde in 2018 de finale van het WK met Kroatië (en scoorde ook in die eindstrijd) en won in 2020 met Bayern München de Champions League. Maar ook onder meer bij Internazionale en Borussia Dortmund maakte hij indruk.

De 136-voudig international keerde aan het begin van 2024 terug bij zijn jeugdliefde Hajduk Split. Hij stond daar voor het symbolische bedrag van 1 euro op de loonlijst.

Perisic was niet zomaar terug in Split. Na een gescheurde kruisband, vorig jaar september, had Perisic twee doelen: kampioen worden met Hajduk en op tijd fit worden voor het EK in Duitsland. Dat tweede lukte hem, al werd hij afgelopen zomer met Kroatië roemloos uitgeschakeld in de groepsfase.

Pro Shots Ivan Perisic (rechts) in actie tegen Lamine Yamal tijdens Kroatië-Spanje op het EK voetbal in Duitsland

"Ik werkte soms twaalf uur per dag om zo snel mogelijk weer fit te worden", zegt Perisic over die blessureperiode. "Ik nam een risico, maar ik was ervan overtuigd dat het mij zou lukken. Ik was na ruim zes maanden weer terug. Ik ben er sterker uitgekomen. Ik speel nu ook weer zonder angst, zoals voor mijn blessure."

Perisic geldt als een voetballer met een veelzijdige persoonlijkheid. Hij is getrouwd met zijn jeugdliefde Josipa, met wie hij drie kinderen heeft, en is een fervent liefhebber van beachvolleybal. "Dat beachvolleybal doe ik niet meer, helemaal na zo'n blessure", glimlacht hij. Zijn kwaliteiten waren voorheen dusdanig goed dat hij in 2017 in eigen land zelfs deelnam aan een proftoernooi.

Perisic koos in zijn loopbaan dikwijls voor rugnummer 4 of 44. Hij tatoeëerde zelfs '44' aan de achterkant van zijn rechterbeen. Hoe zit dat precies? "In Frankrijk begon ik met nummer 4 te spelen (bij Sochaux, red.), simpelweg omdat er geen ander nummer meer over was. Daarna bleef ik altijd dat nummer houden."

De Kroaat had pech toen hij bij PSV de lijst met beschikbare rugnummers onder ogen kreeg. Nummer 4 was al in bezit van Armando Obsipo. 44 was wel nog beschikbaar, maar Perisic koos desondanks voor nummer 5. "Zidane speelde ook met nummer 5, dus dat vond ik nu wel een mooie reden om dat voor dat nummer te kiezen."