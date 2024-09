PSV bevestigt komst Kroaat Perisic, die geadviseerd werd door Dumfries

De ervaren aanvaller vertrok deze zomer na een conflict met trainer Gennaro Gattuso bij Hajduk Split, dat hem had gehuurd van Tottenham Hotspur. Doordat Perisic zonder club zat, kon hij na het verstrijken van de transferdeadline nog door PSV worden aangetrokken.

Bij Tottenham scheurde hij een jaar geleden de kruisband in zijn rechter knie. Pas in april maakte Perisic zijn rentree, bij Hajduk.

"Ik heb mijn oud-ploeggenoot Denzel Dumfries gevraagd om advies, en dat heeft me alleen maar overtuigd dat PSV de juiste stap is", zegt Perisic op de clubwebsite. "Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan, alles te geven en prijzen te winnen."

Linksbuiten of linksback

Perisic is van origine een linksbuiten, maar heeft ook bewezen op linksback uit de voeten te kunnen. Op die positie heeft PSV weinig opties door de langdurige blessure van Sergiño Dest. Tegen Juventus speelde de 20-jarige jeugdspeler Matteo Dams.

Perisic speelde voor grote clubs als Borussia Dortmund, Internazionale en Bayern München. Met die laatste club won hij in 2020 de Champions League. Hij kwam als invaller binnen de lijnen tijdens de met 1-0 gewonnen finale tegen Paris Saint-Germain.

De Kroatisch international speelde 136 interlands. In 2018 maakte hij in de verloren WK-finale tegen Frankrijk (4-2) een van de twee Kroatische goals. Op het WK van 2022 werd hij met Kroatië derde na een 2-1-zege op Marokko in de troostfinale.