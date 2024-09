Wielermonument Milaan-Sanremo krijgt editie voor de vrouwen: in 2025 op kalender

De Italiaanse voorjaarskoers, met de beroemde kuitenbijters Cipressa en Poggio in de finale, wordt op dezelfde dag als de mannenkoers verreden, namelijk op zaterdag 22 maart.

De wedstrijd krijgt volgend jaar ook de WorldTour-status, net als onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Details over de route zijn nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de wedstrijd niet ruim 300 kilometer lang zal zijn, zoals bij de mannen wel het geval is.