ANP Nederlands kampioen Dylan Groenewegen

NOS Wielrennen • vandaag, 10:00 Ronde van Nederland werkt aan terugkeer op wielerkalender na 20 jaar afwezigheid

Terwijl wielerwedstrijden in Nederland de laatste jaren steeds verder in het nauw zijn gekomen, wordt er hard gewerkt aan de terugkeer van de Ronde van Nederland. Volgend jaar oktober moet de meerdaagse koers weer worden verreden.

Opvallend is dat de etappes lokale omlopen zullen worden, en dus niet een rit van A naar B.

Twintig jaar geleden was Erik Dekker met een dubbelslag in de slotetappe van de 44ste editie de voorlopig laatste winnaar van de Ronde van Nederland. In 2005 ging met de invoering van de ProTour de internationale wielerkalender op de schop en daarmee ging de Ronde van Nederland op in de Eneco Tour (nu Renewi Tour) door Nederland en België.

In recente jaren 'verdween' die koers steeds meer over de grens naar België.

Pro Shots Erik Dekker won de Ronde van Nederland in 1997, 2000 en 2004

Het past in het tijdsbeeld. Ook andere wielerwedstrijden in Nederland kregen het moeilijk door financieringsproblemen, teruglopende interesse en beperkt mogelijke inzet van politiemotoren.

TIG Sports, dat het initiatief neemt de Ronde van Nederland onder de (voorlopige) naam Tour of Holland terug te brengen, ziet juist mogelijkheden.

"Nederland is nog altijd een groot wielerland. We zitten allemaal op de fiets, onze wielrenners leveren topprestaties en dat merken wij ook in de gesprekken die wij voeren. Er is wel degelijk behoefte en interesse", zegt Niels Markensteijn, managing partner van TIG.

Zaadje geplant door Visma-ploegbaas

TIG maakte er werk van na gesprekken met onder anderen ploegbaas Richard Plugge van Visma-Lease a Bike en de andere grote Nederlandse wielerploeg dsm-firmenich-PostNL.

"Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zaadje is geplant door Plugge. Hij liep al langer met het gevoel rond dat het weer tijd is voor een grote, meerdaagse wielerronde door Nederland", vertelt Markensteijn. "Voor een grote ploeg als Visma-Lease a Bike is het ook een manier het Nederlandse publiek nog meer aan zich te binden. Wij willen een internationale meerdaagse wedstrijd neerzetten waar ploegen het Europese seizoen kunnen afsluiten."

Met steun van de teams en de Nederlandse wielerbond KNWU werd het project uitgebouwd door het sportmarketingbureau, gespecialiseerd in de organisatie van grootschalige sportevenementen. Via de KNWU is de aanvraag gedaan de koers voor volgend jaar oktober op de kalender te zetten.

De internationale wielerbond UCI maakt rond de wereldkampioenschappen, eind deze maand in Zürich, de kalender voor volgend seizoen bekend. Het lijkt een formaliteit dat de Ronde van Nederland daar op zal staan.

Door niet in lintetappes van A naar B, maar over lokale omlopen te rijden, maken we het eenvoudiger. Niels Markensteijn

Joost van Wijngaarden, manager wedstrijdsport van de KNWU, bevestigt: "Wij hebben ons vertrouwen uitgesproken in de organisatie bij het indienen van de Nederlandse wedstrijden voor de kalender van volgend jaar. Als de UCI vragen heeft, bijvoorbeeld over de plaats op de kalender, wordt dat altijd teruggekoppeld. Wij constateren dat dat niet is gebeurd, wat betekent dat de wedstrijd op de kalender zal staan."

Vijf keer een omloop

De koers zal bestaan uit een proloog en vijf etappes op verschillende locaties in Nederland. Alle etappes zullen in omloopvorm, een lokale ronde, verreden worden.

Markensteijn: "Het voordeel van ons plan is tweeledig. Een omloop is eenvoudiger omdat het minder belastend is voor overheden en de autoriteiten. Er zijn natuurlijk vergunningen nodig om het parcours af te kunnen zetten, maar daarna is er minder nodig."

Het gaat dan bijvoorbeeld om politiemotoren. De beperkte mogelijkheid tot inzet daarvan heeft de laatste jaren vaak problemen opgeleverd voor Nederlandse wielerwedstrijden. "Door niet in lintetappes van A naar B, maar over lokale omlopen te rijden, maken we het eenvoudiger. Daarnaast denken we ook dat het aantrekkelijker is voor het publiek. Het is leuker als je de renners vaker dan één keer voorbij ziet komen."

Volgens de KNWU heeft die vorm ook de toekomst voor het wielrennen, zegt Van Wijngaarden. "De politie is naar ons vrij duidelijk geweest: er is geen ruimte voor nieuwe wielerwedstrijden. Daarom moeten organisaties creatief en innovatief zijn. Op deze manier kan het wel, dit is de toekomst."

WorldTour-ambitie

De Ronde van Nederland krijgt bij de rentree in 2025 een 2.1-status, het derde niveau voor meerdaagse wedstrijden waar profteams aan mee kunnen doen. De ambities liggen veel hoger.

"We hopen in de jaren daarna uit te groeien tot een WorldTour-wedstrijd, het hoogste niveau. Hoe dat werkt, en hoeveel tijd eroverheen gaat voor we daar kunnen komen, weten we nog niet precies", klinkt het bij TIG, dat in de toekomst ook graag wil uitbreiden met een wedstrijd voor vrouwen.

ANP Amstel Gold Race, de enige Nederlandse WorldTour-koers voor mannen

"Voor 2025 hebben we daar nog geen aanvraag voor gedaan. Maar als alles in de komende maanden concreet wordt, hopen we snel de volgende stappen te kunnen realiseren."

Nog geen locaties bekend

Voor de eerste editie moet nog het nodige werk worden verzet. Pas als de wielerkalender voor 2025 officieel is, denkt TIG Sports concrete afspraken te kunnen maken met sponsoren en overheden over de beoogde locaties van etappes.

"Met onze ervaringen in andere grote sportevenementen als de Dutch Grand Prix in Zandvoort en het KLM Open hebben wij er vertrouwen in ook aan dit project commerciële partners te kunnen verbinden."

"Qua locaties is er nog niets concreet, maar we hebben positieve contacten op verschillende plaatsen in het land. We denken dat er in veel gebieden in Nederland kansen liggen voor een attractieve wedstrijd. Het hoeft echt niet elke dag te eindigen in een massasprint", belooft Markensteijn.