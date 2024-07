Orange Wielrensters op de VAM-berg, de scherprechter van de laatste Ronde van Drenthe in 2024.

NOS Wielrennen • vandaag, 15:52 Nederland raakt WorldTour-wielerkoers kwijt: Ronde van Drenthe (v) verdwijnt

De vrees van de 83-jarige voorzitter Femmy van Issum is uitgekomen. De Ronde van Drenthe, de enige eendagskoers in de Women's WorldTour, houdt namelijk op te bestaan.

Het bestuur en de provincie Drenthe zien het onder meer door oplopende kosten, het wegvallen van politiebegeleiding en toenemende regeldruk op het gebied van veiligheid en stikstof niet meer zitten om de WorldTour-koers voor vrouwen te organiseren.

Ook de Drentse Acht van Westerveld, traditioneel verreden in hetzelfde weekend als de Ronde van Drenthe, houdt op te bestaan.

"Er wordt afscheid genomen van een wedstrijd die ongeveer 65 jaar heeft bestaan. Dit is een klap voor alle vrijwilligers en sponsoren die de Ronde van Drenthe altijd mogelijk hebben gemaakt. Ook de Drentse overheden hebben de afgelopen jaren de Ronde van Drenthe van harte gesteund en alle medewerking verleend om dit evenement te doen slagen", stelt de organisatie in een verklaring.

'Bestuurlijk Nederland mag hier goed over nadenken'

De mannenkoers die sinds 1960 werd verreden, ging dit jaar om dezelfde redenen al niet door. De hoop was toen wel om in 2025 terug te keren. "De laatste jaren zijn tal van wielerwedstrijden verdwenen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor het wielrennen in het algemeen. Bestuurlijk Nederland mag hier eens goed over gaan nadenken", aldus de organisatie nu.

Lorena Wiebes won de Ronde van Drenthe voor vrouwen in maart voor de vierde keer op rij. Ze passeerde op de erelijst Marianne Vos, die de ronde drie keer won. De Noor Per Strand Hagenes was in 2023 de laatste winnaar bij de mannen.

2:36 Wiebes voor de vierde keer de beste in Ronde van Drenthe

In 2023 verklaarde organisator Van Issum, die het regelwerk overnam van haar vader Albert Achterhes, de initiatiefnemer van de koers in 1960: "Je deed in die tijd alles samen. Met de buurt, met het dorp. Daar draaide het om. Samen, samen, samen. Tegenwoordig moet het allemaal professioneler. En is het soms ik, ik, ik. Dat is jammer. Er moet wat veranderen, anders blijft de koers niet langer zo bestaan."

De Simac Ladies Tour, een zesdaagse rittenkoers die dit jaar van 8 tot en met 16 oktober wordt verreden, wordt zo de enige Nederlandse wedstrijd in de Women's WorldTour. Bij de mannen tellen de Amstel Gold Race en de Renewi Tour mee op het hoogste niveau.