Huub Artz won het EK voor beloften

De generatie na Van der Poel: beloften strijden met profcontracten op zak om wereldtitel

Achter Mathieu van der Poel stelt het Nederlandse wielrennen bij de mannen weinig voor, concludeert voormalig bondscoach Egon van Kessel in een betoog op Facebook. "Ik zie de toekomst niet rooskleurig in."

De noodklok is geluid, met weerklank van ook oud-prof Erik Breukink, die zich ook zorgen maakt.

Van Kessel doelt op de huidige generatie profs, maar ook op de beloften die geboren zijn tussen 2002 en 2005. "De jonge Nederlandse profs bij Visma-Lease a Bike zijn vooral op training, rijden maar weinig wedstrijden. En bij de opleidingsploegen van Visma en dsm-firmenich-PostNL rijden vooral buitenlandse kopmannen."

Toch komen er diverse talenten aan. Vandaag staat het WK voor beloften op het programma en drie van de vijf Nederlanders die daar starten, hebben al een WorldTour-contract op zak. Een van hen is zelfs de huidig Europees kampioen in deze leeftijdscategorie. Wie zijn deze nieuwe profs en wat kunnen ze?

Huub Artz (22, Intermarché)

Laatbloeier Artz maakt al het hele jaar veel indruk in zijn laatste jaar als belofte bij Wanty ReUz Technord, de opleidingsploeg van Intermarché. Hij mocht met de profploeg mee naar de Ronde van Oman en werd daar derde in de bergetappe, om later in het jaar Europees kampioen te worden in zijn leeftijdscategorie op een heel ander parcours.

Artz is zeer veelzijdig, maar lijkt vooral gemaakt voor het klassieke werk. In de Dorpenomloop Rucphen reed hij bijvoorbeeld de hele wedstrijd in de ontsnapping, werd teruggepakt in de finale, en sprintte daarna nog naar de tweede plaats. Intermarché heeft hem een profcontract gegeven, waardoor de Europees kampioen volgend jaar in de WorldTour uitkomt.

Darren van Bekkum (22, Astana)

Van Bekkum is een beloftevolle coureur in wedstrijden op geaccidenteerd terrein; loopt de weg omhoog, dan meldt hij zich vooraan. Zo won hij dit jaar de zware Ronde de l'Isard, een bergachtige meerdaagse voor beloften.

De 22-jarige klimmer werd opgeleid door Visma-Lease a Bike en heeft daar vier jaar gereden. Toch is er geen plaats voor hem in de hoofdmacht van de Nederlandse ploeg, hij vindt onderdak bij Astana Qazaqstan, dat hem voor twee jaar heeft vastgelegd.

Tijmen Graat (21, Visma-Lease a Bike)

Graat staat bekend als een groot rondetalent, zo werd hij dit jaar derde in het eindklassement van de prestigieuze Tour de l'Avenir, de belangrijkste meerdaagse voor beloften. Visma-Lease a Bike heeft hem dan ook vastgelegd tot en met, houd u vast, eind 2027.

Max van der Meulen (20, Bahrain Victorious)

Van der Meulen maakte als junior furore door de loodzware Classique des Alpes te winnen. Dat deed hij door megatalent Léo Bisioux op bijna drie minuten achterstand te rijden. Paul Magnier, een van de seizoenrevelaties van 2024, werd derde op vijfenhalve minuut. Dat hele jaar maakte Van der Meulen indruk.

We zijn intussen echter twee jaar verder en waar Bisioux en Magnier grote stappen maken in hun ontwikkeling, kan Van der Meulen bij de beloften nog niet imponeren. Toch maakt hij in 2025 de stap naar de WorldTour. Hij heeft een contract getekend bij Bahrain-Victorious. Als hij een nieuwe stap in zijn ontwikkeling kan zetten, is Van der Meulen zeker een renner om rekening mee te houden in de klimkoersen.

Menno Huising (20, Visma-Lease a Bike)

Net als Van der Meulen heeft Huising veel klimtalent, maar hij presteert nog niet heel constant. Huising werd derde in de Ronde de l'Isard, die gewonnen werd door Van Bekkum, maar kon niet imponeren in de Giro voor beloften en de Tour de l'Avenir.

Instagram / @mennohuising Menno Huising tekende in 2023 al een profcontract voor 2025

Visma-Lease a Bike heeft echter veel vertrouwen in Huising en heeft hem een contract gegeven bij de profploeg tot en met 2027.

Artz, Van Bekkum en Huising rijden vandaag de wegrace op de WK in Zürich, samen met Tibor del Grosso (de huidig wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg bij de beloften) en Wessel Mouris (recent nog derde op het EK tijdrijden voor beloften).

Aan hen om het ongelijk te bewijzen van Van Kessel en co.