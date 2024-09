Reizigersorganisatie Rover: bereikbaarheid ziekenhuizen met ov moet beter

Beste en slechtste scores

De beste scores geeft Rover aan het Flevoziekenhuis in Almere, het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord en de St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Rover zegt dat het Flevoziekenhuis een goede bereikbaarheid heeft van bijna 24 uur per dag. Daarnaast scoort dat ziekenhuis goed op onder meer de bewegwijzering en looproutes. Ook het ziekenhuis in Haarlem en de ziekenhuizen in Nieuwegein doen het goed met goed uitgeruste haltes en bewegwijzering.

Hiertegenover staan ook negatieve uitschieters. Het meest ontevreden is Rover over het Alrijne Ziekenhuis in Sassenheim, het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In Sassenheim moeten reizigers ver lopen door een woonwijk zonder bewegwijzering. In Boxmeer en Tiel is de bereikbaarheid slecht en gaat het niet goed met informatie over het ov of de bewegwijzering naar bushaltes.